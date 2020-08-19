"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Беседа с министром народного образования Республики Каракалпакстан Аманжолом Аяповым.

— Как известно, в связи с коронавирусной пандемией 2019/2020 учебный год завершился проведением онлайн-телеуроков. В настоящее время главный вопрос, интересующий родителей: в каком формате начнется новый учебный год?

— Вы верно заметили, абсолютное большинство родителей занимает именно этот вопрос. В данное время наше министерство совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными учреждениями и организациями усиленно работает над этим вопросом. К настоящему моменту предварительно выработаны три сценария начала нового учебного года (беседа проходила 7 августа т.г. — ред.). Вместе с тем, министерство намерено продолжить хорошо зарекомендовавший себя проект онлайн-уроков. Он позволит школьнику закрепить дома полученные в школе знания, а педагогам — обмениваться полезным опытом.

— Как будет осуществляться работа по подготовке учеников к будущей самостоятельной жизни, их профессиональной ориентации?

— С нового учебного года посредством преподавания предмета "Воспитание" школьники будут обучаться навыкам достижения поставленных целей и самостоятельной работы над собой. С учетом интересов и способностей учеников будет вестись работа по профориентации. С этой целью, начиная с 7 класса будем выявлять интерес школьников к той или иной профессии. Ученики 8-9 классов начнут овладевать секретами профессий программиста, дизайнера, переводчика. А с 10 класса будет уделяться внимание к основам робототехники и других сложных профессий. А также, предусмотрена организация Центра профессиональной подготовки и сертификации при Министерстве народного образования и вручение выпускникам 11-х классов международно признанных сертификатов по соответствующим профессиям.

— С нового учебного года вводится новый механизм стимулирования директоров и учителей школ. Расскажите о нем.

— Действительно, будет реализован механизм дополнительных выплат в зависимости от достижений выпускников, количества поступлений в высшие учебные заведения, других ключевых критериев. В общем говоря, работа директора школы будет оцениваться в соответствии с дальнейшими успехами выпускника.

— Хорошо известно, что качественное образование напрямую зависит от наличия опытных, грамотных педагогических кадров. Как ведется работа в этом направлении?

— В настоящее время в системе народного образования нашей республики трудятся 36040 учителей, то есть уровень обеспеченности равен 99,9 проценту. При этом особое внимание обращено на пополнение кадрами с высшим образованием.

Только в 2019/2020 учебном году трудоустроено 885 молодых специалистов из числа выпускников вузов страны, в том числе НГПИ имени Ажинияза и КГУ имени Бердаха. Нашим министерством взято под опеку 700 молодых выпускников, а в первом квартале текущего года было трудоустроено 220 молодых специалистов.

— Новый учебный год уже на носу. Какова готовность общеобразовательных школ к нему?

— В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2020-2022 годах" от 10 января этого года в адресный перечень вошли 18 объектов системы народного образования республики, из них одно новое строительство, а также реконструкция двенадцати и капитальный ремонт пяти объектов.

Кроме того, на основании протокольного решения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 апреля 2020 года производится реконструкция шести и капремонт восьми объектов, а решением совещания, проведенного в Жокаргы Кенесе в феврале нынешнего года, ремонтно-строительные работы осуществляются в общеобразовательных школах Бозатауского и Тахтакупырского районов.

— Какова ситуация с обеспечением школьников учебниками?

— В новом учебном году в школьные библиотеки ожидается поступление 487 наименований учебников и учебных пособий, в том числе 4 наименования предметов для первоклассников с каракалпакским, узбекским, русским, казахским и туркменским языками обучения, в полном объеме для 4-5 классов, тетради для упражнений по иностранному языку для 2-х классов, учебники и тетради для упражнений для 3-4 классов, учебники по иностранному языку для 8-х классов, по информатике для 8-9 классов, учебники по предмету "Воспитание" для 1-9 классов. Уже готов график их распределения в разрезе города и районов и по мере смягчения карантинных мер они будут доставлены на места.

С нынешнего учебного года Министерством народного образования Республики Узбекистан вводится порядок двухгодичного использования учебников для учеников 1-х классов. Поэтому на 2020/2021 учебный год будут вновь отпечатаны учебники "Азбука", "Воспитание", учебные пособия "Тетрадь по математике", "Тетрадь по письму", а учебники по остальным предметам будут использованы прошлогодние.

Беседу вел корреспондент ККИА Д.Абибуллаев.