"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Искусство

ПРИЗНАНИЕ

Если бы не пандемия, то режиссер Кудрат Атаджанов смог бы сам лично получить из рук организаторов международного экологического кинофестиваля "Давайте поговорим о воде", проходившего в Канаде, Гран-при. Но в соответствии с требованиями времени фестиваль был проведен в формате онлайн, что не стало преградой для признания таланта и сотрудников студии "Кудрат-медиа".

"Жизнь без гарантий" — так назывался документальный фильм, посвященный проблеме высыхания Аральского моря, построенный на воспоминаниях старого моряка. Он (роль моряка сыграл заслуженный артист Республики Каракалпакстан Жигербай Абдимов) в детстве каждое утро вместе со своим отцом приходил на берег Арала. Любовались бушующими волнами родного моря, ловили рыбу и ни один день не представляли себе без этого полноводного простора.

... Но однажды случилась беда и вода с каждым днем уходила все дальше и дальше. Ушел в небытие и отец. Вот уже больше 60 лет моряк не может смириться с этой глобальной проблемой. Но все равно не может расстаться с привычкой детства — каждое утро навещать свое любимое море. Его не останавливает и отсутствие воды. Моряк на всю жизнь остался верен своей любви к морю. Герой фильма по-своему призывает людей с уважением относиться к природе, беречь воду как зеницу ока. Ведь никто не может гарантировать, что будет завтра.

Эта лента тронула сердца 11 выдающихся кинематографистов мира, которые решили наградить представителя нашей республики Гран-при фестиваля.

Стоить отметить, что в фестивале принимали участие 200 фильмов из более 30 государств мира.

Режиссер и сценарист Кудрат Атаджанов не сразу пришел в кино. Он с юных лет интересовался и занимался спортом и поступил на факультет физического воспитания Ургенчского государственного университета. Но в душе молодого парня жила еще большая мечта — снять кино. Он понимал, что дорога в кино будет нелегкой. Но твердо решил идти по тропинке, ведущей в большое искусство.

В Ургенче Кудрат после окончания вуза в 2006 году поступает на работу оператором студии "Мавлюда", которая занималась съемкой свадебных и других торжеств. Здесь он учится снимать на камеру и передавать радостные и незабываемые мгновения в жизни людей.

В 2009 году К.Атаджанов открывает свое собственное дело — студию "Кудрат-медиа". В настоящее время здесь работают 10 операторов, монтажеров, фотографов и других специалистов, которые осуществляют видео- и фотосъемку. Со временем Кудрат пришел к мысли — попробовать себя и как сценарист и режиссер своих короткометражных и полнометражных художественных фильмов.

Руслан Суханов, Нурлыбек Таласбаев, студент Нукусского филиала Государственного Института искусства и культуры Узбекистана Зуфар Халматов и другие принимают активное участие не только в работе студии, но и в съемках фильмов.

К.Атаджанов считает, что слаженная и дружная команда может достичь творческого успеха. Так и случилось. В 2016 году они вместе создали детский музыкальный фильм "Талант", где снялись талантливые дети "Мехрибанлык уйи" Ходжейлийского района. Из 4 снятых студией короткометражных фильмов на Республиканском фестивале в 2018 году в Ташкенте самым лучшим документальным фильмом была признана лента про "Мириубетлик уйи". Автором сценария этих фильмов является Кудрат Атаджанов.

В 2019 году на свет появился еще один продукт студии — исторический художественный фильм "Зийуар", посвященный классику каракалпакской литературы Ажиниязу Косыбай улы. Автор сценария — народный писатель Каракалпакстана М.Нызанов. Стоит отметить и другой исторический короткометражный фильм К.Атаджанова — "Халык хам дийхан" ("Народ и дехканин"), который был тепло воспринят зрителями.

Любимая работа позволяет Кудрату достигать еще больших успехов. В 2015 году он был победителем номинации "Самый лучший клипмейкер" в конкурсе на Национальную премию "Ардаклау" Республики Каракалпакстан. А в 2019 году К.Атаджанов занял второе место на городском этапе конкурса "Ташаббус".

— Мне нравится снимать кино, — говорит Кудрат. — И у меня много планов на будущее. В своей работе стараюсь придерживаться ценных советов заслуженного деятеля искусств Узбекистана Зулфикора Мусакова. Потому, что еще до пандемии я поступил в его режиссерскую школу "FOCUS" в Ташкенте. Надеюсь, что в скором времени я могу встретиться с известным кинорежиссером и получить у него необходимые уроки.

Сейчас Кудрат и его творческая команда работают над комедией "Анасы суймеген кемпир". Надеемся, что зрители достойно оценят и другие грани творчества сценариста и режиссера Кудрата Атаджанова.

Ведь международное признание обязывает ему быть еще более ответственнее перед ними.

Х.Халилаева