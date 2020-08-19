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Онлайн-выставка "Песок и солнце"

В начале августа этого года в честь 105-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств Узбекистана, кавалера ордена "Буюк хизматлари учун", народного художника Каракалпакстана Игоря Витальевича Савицкого в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан была организована онлайн-выставка под названием "Песок и солнце".

На ней были представлены живописные и графические произведения художника, а также личные документы и фотографии из архива музея.

В творчестве мастера, относящегося к московскому периоду, имеется ряд живописных и графических работ, их можно увидеть через картины, выполненные в жанре натюрморта, в частности, "Натюрморт с зеркалом" и других.

— И.В.Савицкий был выдающимся человеком, беззаветно посвятившим свою жизнь служению культуре и искусству. Он был живописцем, искусствоведом, этнографом, археологом, реставратором... Собранная в музее неповторимая коллекция тесным образом связана с его неустанной деятельностью, — говорит заместитель директора Музея искусств Бахтияр Серекеев. — Сегодня музей, названный его именем, по праву считают "Лувром пустыни", "Жемчужиной Востока".

Такие картины, как "Голубая аллея", "Нукус. Канны", "Цветник" вызвали неподдельный интерес у каждого любителя искусства.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.