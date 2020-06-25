Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Сегодня — Международный олимпийский день

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Международный олимпийский комитет в январе 1948 года на 42-й сессии МОК в швейцарском Санкт-Морице принял решение ежегодно праздновать Международный олимпийский день 23 июня.

Именно в этот день, в 1894 году энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. После этого конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, а сам Кубертен возглавил Международный олимпийский комитет.

На этих Играх в Афинах принял участие 241 спортсмен из 14 государств. Атлеты соревновались по девяти видам спорта. С тех пор Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. С 1924 года начали проводить и зимние Игры.

После достижения независимости Республика Узбекистан является активной и успешной участницей мирового спортивного праздника. В 1992 году был образован Национальный олимпийский комитет, а в 1993-м — стала полноправным членом МОК. Еще в далеком 1994 году, на заре независимости, наша прославленная спортсменка Лина Черязова завоевала олимпийское "золото" по фристайлу, сделав победный олимпийский почин для нашей страны. В 2016 году, на Играх в Рио, узбекистанские атлеты выиграли 13 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых.

В успехи олимпийской сборной вносят серьезный вклад и спортсмены из Каракалпакстана. Тяжелоатлеты Бахтияр Нуруллаев в 1996-м в Атланте, 2000-м в Сиднее, Мансурбек Чашемов в 2008 году в Пекине и 2016-м в Рио-де-Жанейро достойно защищали спортивную честь страны.

В настоящее время к Играм в Токио, перенесенным, как известно, из-за пандемии коронавируса на следующий год, активно готовятся борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов, дзюдоист Шарофиддин Балтабаев. Реальную возможность квалифицироваться на Олимпиаду имеют Даулетбике Яхшимуратова, Актенге Кеунимжаева, Севара Ешмуратова и Нилуфар Гадоева по вольной борьбе.

В связи со знаменательной датой, по всей стране, в том числе и в нашей республике, с соблюдением карантинных правил, намечено проведение разъяснительных мероприятий и мастер-классов.

Ведь конечная цель олимпийских идеалов — формирование здорового образа жизни.

С.САПАРНИЯЗОВ,

представитель НОК Узбекистана в Республике Каракалпакстан.