Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:36:54, 25.06.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ЗЕРНОУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ НАЧАТА НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ

 В Каракалпакстане начат сбор зерновых культур.   Нынешний год для производителей  зерна по стране, можно сказать, экспериментальный, так как именно с реализации продукции кампании сбора колосовых  начинается поэтапное внедрение рыночных механизмов, обеспечивающих свободную конкуренцию при  закупке и реализации  самой востребованной продукции, отмеченной в Постановлении  Президента  страны  "О мерах по широкому  внедрению рыночных  принципов  в производство, закупку и реализацию  зерна" от 6 марта 2020 года.

Именно с урожая 2020 года  поэтапно  отменяется  практика  производства зерна  на основе государственного заказа. Предприятия системы АК "Уздонмахсулот"  с этого года постепенно   будут переходить в руки  бизнеса. В 2020 году  для каждого производителя зерна на 25 процентов уменьшается   размер  сдачи зерна государству по договорам контрактации, заключенных  в рамках государственных закупок между фермерскими хозяйствами, зерноводческими кластерами и предприятиями АК "Уздонмахсулотлари".

Согласно вышеназванному постановлению, в следующую зерноуборочную кампанию полностью отменяется практика  установления государственных закупочных цен на зерно и продукция, произведенная фермерами и другими  предприятиями, будет реализовываться  через биржевые торги  либо на основе прямых договоров по свободным ценам.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, в нынешнем году согласно прогнозам, намечено  получить 101,3 тысячи  тонн зерна.  Почти 70, 5 тысячи тонн зерна будет продано государству  по договорным ценам. Остальные 30,8 тысячи тонн будут реализованы  фермерскими хозяйствами, зерноводческими кластерами и другими  производителями зерна по свободным ценам.

С нынешнего сезона задействованы вновь созданные кластеры. В зерновых кластерах вся производственная  цепочка от выращивания озимой пшеницы  до переработки зерна  будет  сосредоточена  в руках собственника, который и будет контролировать самостоятельно этот процесс. Для обеспечения   сырьем (зерном)  кластер будет  заключать фьючерсные договоры  с фермерскими хозяйствами. В свою очередь  кластеры    будут реализовывать   свою продукцию государству  согласно договорным обязательствам.

Зерновым кластерам  выделяются  восстанавливаемые и вводимые в пользование земельные участки  сельскохозяйственного назначения.  В рамках поддержки зерновых кластеров  на них распространяются ряд льгот.  Важно отметить, что в переработке зерна, принадлежащего кластерам,  в нынешней кампании участвуют предприятия системы  АК "Уздонмахсулот": АК "Коракалпокдонмахсулотлари", АК "Тахиатошдонмахсулотлари", "Чимбайдонмахсулотлари", "Кунград ун заводы" и ООО "Турткулдонмахсулотлари".

 По данным Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан в 2020 году появятся  первые  13  зерновых кластеров: по 3 кластера — в Элликкалин­ском и Шуманайском,   2 — в Чимбай­ском  и по одному — в Турт­кульском, Беруний­ском, Амударьинском, Канлыкульском и Кегейлий­ском районах. Для производства пшеницы самими кластерами им выделено  9,5 тысячи га земель, средняя урожайность  которых должна составлять 61 ц/га. К работе первых кластеров подключились 485 фермерских хозяйств, а это почти 30 процентов хозяйств, занимающихся в республике производством зерна.  Озимой пшеницей заняты в республике 53 тысячи га земель.

И.ПЕТРУШИНА

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