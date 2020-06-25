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Аграрная сфера

ЗЕРНОУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ НАЧАТА НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В Каракалпакстане начат сбор зерновых культур. Нынешний год для производителей зерна по стране, можно сказать, экспериментальный, так как именно с реализации продукции кампании сбора колосовых начинается поэтапное внедрение рыночных механизмов, обеспечивающих свободную конкуренцию при закупке и реализации самой востребованной продукции, отмеченной в Постановлении Президента страны "О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна" от 6 марта 2020 года.

Именно с урожая 2020 года поэтапно отменяется практика производства зерна на основе государственного заказа. Предприятия системы АК "Уздонмахсулот" с этого года постепенно будут переходить в руки бизнеса. В 2020 году для каждого производителя зерна на 25 процентов уменьшается размер сдачи зерна государству по договорам контрактации, заключенных в рамках государственных закупок между фермерскими хозяйствами, зерноводческими кластерами и предприятиями АК "Уздонмахсулотлари".

Согласно вышеназванному постановлению, в следующую зерноуборочную кампанию полностью отменяется практика установления государственных закупочных цен на зерно и продукция, произведенная фермерами и другими предприятиями, будет реализовываться через биржевые торги либо на основе прямых договоров по свободным ценам.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, в нынешнем году согласно прогнозам, намечено получить 101,3 тысячи тонн зерна. Почти 70, 5 тысячи тонн зерна будет продано государству по договорным ценам. Остальные 30,8 тысячи тонн будут реализованы фермерскими хозяйствами, зерноводческими кластерами и другими производителями зерна по свободным ценам.

С нынешнего сезона задействованы вновь созданные кластеры. В зерновых кластерах вся производственная цепочка от выращивания озимой пшеницы до переработки зерна будет сосредоточена в руках собственника, который и будет контролировать самостоятельно этот процесс. Для обеспечения сырьем (зерном) кластер будет заключать фьючерсные договоры с фермерскими хозяйствами. В свою очередь кластеры будут реализовывать свою продукцию государству согласно договорным обязательствам.

Зерновым кластерам выделяются восстанавливаемые и вводимые в пользование земельные участки сельскохозяйственного назначения. В рамках поддержки зерновых кластеров на них распространяются ряд льгот. Важно отметить, что в переработке зерна, принадлежащего кластерам, в нынешней кампании участвуют предприятия системы АК "Уздонмахсулот": АК "Коракалпокдонмахсулотлари", АК "Тахиатошдонмахсулотлари", "Чимбайдонмахсулотлари", "Кунград ун заводы" и ООО "Турткулдонмахсулотлари".

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан в 2020 году появятся первые 13 зерновых кластеров: по 3 кластера — в Элликкалин­ском и Шуманайском, 2 — в Чимбай­ском и по одному — в Турт­кульском, Беруний­ском, Амударьинском, Канлыкульском и Кегейлий­ском районах. Для производства пшеницы самими кластерами им выделено 9,5 тысячи га земель, средняя урожайность которых должна составлять 61 ц/га. К работе первых кластеров подключились 485 фермерских хозяйств, а это почти 30 процентов хозяйств, занимающихся в республике производством зерна. Озимой пшеницей заняты в республике 53 тысячи га земель.

И.ПЕТРУШИНА