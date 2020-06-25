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БОЗАТАУ: ИСТОРИЧЕСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Прошел почти год, как по инициативе Президента страны был основан новый район — Бозатауский — объединивший части территорий Кегейлийского и Чимбайского районов.

Бозатау, как одно из исконных мест проживания каракалпаков, воспетое в дастанах, сегодня по праву значится на карте республики, открывая новую страницу истории района.

Рабочие места для молодежи

На сегодняшний день здесь проживают 4110 семей или свыше 21,5 тысячи жителей. Район преимущественно аграрный. Но уже начата работа по возведению промышленных объектов. Один из таких, выросших на глазах жителей в короткие сроки, ООО "Boz-Tex". Швейная фабрика производит текстильную продукцию для всей семьи. В ее создание вложено 7,5 млрд.сумов. Современное оборудование получено в лизинг на 5 лет. Как считает директор фабрики Р.Сабуров, производя востребованную для населения продукцию и по умеренным ценам, предприятие сумеет обрести устойчивость. В помощь ему и экспортные контракты с Россией, полученные средства от которых позволят окупать расходы и развивать производство.

В данный момент здесь трудятся 135 женщин от 18 до 30 лет и это не предел. Расширяя мощности, будут создаваться новые рабочие места. Если сегодня на предприятии работают в одну смену, то уже со временем их увеличат до трех, а значит и втрое увеличится и коллектив.

Предприятие приступило к работе месяц назад и сразу же включилось в работу, в том числе и по пошиву востребованной в дни карантина продукции: масок. Для нужд района и республики предприятие производит ежедневно по 4-5 тысяч масок, реализуется продукция по аптекам Каракалпакстана и других торговых точках. На днях планируется открытие магазина трикотажной одежды для жителей района при фабрике. Ассортимент широкий: от нижнего и постельного белья до детской, мужской и женской одежды. За такой жителям приходилось добираться раньше в ближайший Халкабад, а то и в Нукус.

Р.Сабуров говорит, что руководство заинтересовано в хорошей работе молодого коллектива, потому им создаются все условия: места для отдыха, столовая. Сами же девушки считают, что их труд на современном предприятии в большом дружном коллективе — также хороший стимул для развития и собственного роста.

Хорошим подспорьем для собственного развития молодежи района могут послужить готовящиеся к сдаче в эксплуатацию молодежный центр и стадион. Эти объекты возведены в кратчайшие сроки. Молодежный центр предлагает местным жителям занятия по интересам. На стадионе с футбольным полем и беговыми дорожками с современным покрытием, рассчитанном на 1000 мест, можно тренироваться и проводить районные соревнования по футболу и легкой атлетике. Уже в ближайшее время его передадут на баланс районной детско-юношеской спортивной школы, где школьники будут учиться спортивному мастерству. К новому учебному году готовятся 10 школ и 2 дошкольных учреждения, в которых сегодня ведется реконструкция.

Большое внимание в районе уделяется трудоустройству молодых людей, большинство которых прежде отправлялись на заработки в соседние государства. Для них выделено специально 500 гектаров земель. На данный момент трудоустроено 100 человек. Ими засеяно почти 100 гектаров земель люцерной и кукурузой, на оставшихся землях будут посажены овощные культуры. Для обеспечения водой посевных площадей установлены дополнительно 4 насоса вдоль канала "Еркиндарья", очищены межхозяйственные каналы протяженностью 4,5 км. А в ССГ "Кусханатау" создание кооператива "Хасылы берекетли", занимающееся производством сельхозпродукции, а в этом году они посеяли почти на 50 га зерновые, трудоустроено 50 молодых жителей района.

Двенадцать человек трудоустроены во вновь созданном ООО "Бозатау Дока нан", производящим хлеб и хлебобулочные изделия.

Два новых предприятия начали работу в этом году: по производству лакричного корня: ООО "Sayat Angor" стоимостью 140 тысяч долларов и производственной мощностью 200 тонн корня лакрицы в год, а также ООО "Mohammad Licorice Roots" стоимостью 75 тысяч долларов и производственной мощностью 150 тонн в год. Предприятие ориентировано на производство экспортной продукции и сегодня здесь нашли работу 17 человек. Еще одно предприятие по производству лакричного корня — ООО "Аслан лакрица" — будет запущено до конца года.

Бозатау приобретает черты райцентра

Еще вчера это был сельский сход граждан, а сегодня Бозатау приобретает все черты райцентра. Первое, что бросается в глаза при въезде, — это проложенные новые автомобильные дороги на двух центральных улицах Бозатау общей протяженностью 5 км с хорошим освещением, тротуарами для пешеходов и современными остановками, вдоль которых расположены новые и строящиеся объекты: среди них районные центр государственных услуг, два новых дошкольных учреждения на 150 мест, крытый торговый комплекс.

С целью благоустройства махаллей и получения дополнительных заработков на приусадебных участках устанавливают парники из легких металлических конструкций. В семье Улзады Жуманазаровой на 0,5 сотках их несколько, где выращивают огурцы, помидоры, листовые овощи для себя, а излишки идут на продажу. Семена помидоров были заложены ранней весной, а сегодня на грядках уже спелые помидоры.

Как отмечает начальник отдела по поддержке махалли и семьи Бозатауского района Индира Палыбекова, с образованием района началась работа по изучению состояния махаллей. Тем, кто нуждается в помощи, она предоставлена в виде продуктов питания, денежных средств, 41 человек трудоустроен. Для поддержки некоторых семей и их развития спонсорами передано населению 124 головы крупного рогатого скота, свыше 300 голов мелкого рогатого скота, 900 голов птицы и 26 швейных машинок. Также ведется работа по получению дополнительных заработков населением, используя свои тамарка. На сегодняшний день построено 230 парников, еще для строительства 40, а также на приобретение 8 насосов выделены средства.

Ориентир на животноводство

Постановлением Президента страны "О мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Республике Каракалпакстан" от 7 ноября 2019 года принято решение ряд северных районов региона, среди которых и Бозатауский район, ориентировать на животноводство. Именно развитие животноводства с имеющимися посевными площадями под пастбища позволит содействовать в создании рабочих мест, насыщения внутреннего рынка мясной и молочной продукцией, получению доходов населением. Так, в нынешнем году в районе реализуются 46 инвестиционных проектов по направлению животноводство на общую сумму 54,7 млрд.сумов на приобретение около 2 тысяч крупного рогатого скота и 730 голов мелкого рогатого скота. Также будут реализованы 6 проектов по развитию рыбоводства и один — по птицеводству.

Уже в этом году появится предприятие по переработке молочной продукции и два крупных животноводческих комплекса — ООО "Chistoe beloe zoloto" общей стоимостью 160 млн. сумов (на сегодняшний день ведется строительство комплекса), и ООО "Аgro Biznes Bozataw" стоимостью 800 млн. сумов. В комплексах будут содержаться 650 голов крупного рогатого скота, а 50 бозатаусцев получат возможность трудоустроиться.

Весомую поддержку оказывает району проект ПРООН и Адаптационного фонда. Одному из организованных пастбищных кооперативов передана установка по производству гидропонного зеленого корма, которая позволяет круглый год снабжать животных сбалансированным кормом. Также представители проекта знакомят население с успешными аграрными практиками в области животноводства, производства и заготовки кормов, растениеводства. 400 га выделенных посевных земель для сельхознужд должны производить достаточно кормов.

А район, созданный почти год назад, взял ориентир на развитие, смело привлекая для этого местную молодежь.

И.ПЕТРУШИНА.

Фото автора.