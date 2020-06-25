Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

В НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ ГРАЖДАН

Рабочая группа во главе с заместителем советника Президента Республики Узбекистан А.Усмановым провела выездной прием населения из Амударьинского, Берунийского, Элликкалинского и Турткульского районов.

Он был организован Народной приемной Президента Республики Узбекистан.

Мероприятие состоялось в МСГ "У.Джуманиязов" Берунийского района с соблюдением карантинных ограничений.

Основная часть обращений пришлись на вопросы обеспечения занятости женщин, выделения льготных кредитов, стабильного трудоустройства граждан. Рабочей группе удалось большинство вынесенных вопросов решить на месте.

В частности, к первому заместителю министра по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Э.Баситхановой со своими проблемами обратились 10 граждан. Из них обращения С.Абдукаримовой из МСГ "Истиклол" Берунийского района, Б.Шерипова из МСГ "Кошкура" Элликкалинского района, М.Бердибаевой из МСГ "Гульзар" Амударьинского района по поводу предоставления швейной машинки положительно решены на месте.

По остальным обращениям даны соответствующие поручения ответственным лицам, их исполнение взято на контроль.

ККИА