Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

ПО СТОПАМ ОТЦА

Каждый из нас ставит перед собой определенные цели в жизни, главная из которых — выбрать достойную профессию и найти свое место в жизни. Для ее достижения мы учимся, постигаем секреты профессии.

Любовь к профессии врача у Ерназара Мадреймова появилась еще в далеком детстве. Увидев своего отца Даулетназара в белом халате и его внимательное отношение к своим пациентам, у мальчика возникло желание точно так же лечить людей, делить с ними радость от выздоровления.

Успешно окончив общеобразовательную школу в своем родном Чимбайском районе, Е.Мадреймов поступил в Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицин­ского института. Здесь ему открылись широкие двери в мир медицины. Со своими однокурсниками теоретические знания он закреплял на практике. После окончания вуза вернулся в родной район и начал свою трудовую деятельность врачом общей практики в сельском врачебном пункте №2. Теперь у него появилась возможность лечить людей как и его отец: осуществлялась его мечта стать доктором. Молодой врач Е.Мадреймов старался быть внимательным к каждому своему пациенту, призывал жителей аула к здоровому образу жизни.

В настоящее время он работает терапевтом в Чимбайском районном медицинском объединении. За трудолюбие и успешную работу в сфере медицины Е.Мадреймов не раз был награжден почетными грамотами хакимията района и медицинского объединения. Врачи Р.Мамбеткаримова, О.Ербокенова, А.Косайдаров, которые работают вместе с ним в одном коллективе, считают Е. Мадреймова своим наставником.

— Врач должен быть ответственным за жизнь каждого пациента, — говорит Е. Мадреймов.

Подобного принципа придерживается он и в своей семейной жизни. Ведь воспитание детей требует особого внимания и терпения. Вместе с женой — учителем химии Гулжахан Нажимовой — воспитывают троих детей и стараются быть для них образцом подражания.

Н.Толыбаева,

пресс-секретарь хакимията Чимбайского района.