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В фокусе внимания — Муйнак

Созидательная работа продолжается

В ходе поездок в Каракалпакстан 15-16 ноября 2018-го и 20-21 августа 2019 годов глава государства Шавкат Мирзиёев определил задачи по дальнейшему осуществлению социально-экономических преобразований, созданию достойных условий и повышения качества жизни населения Приаралья.

В ходе реализации постановления Кабинета Минис­тров Республики Узбекистан "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района Республики Каракалпакстан", за последние полтора года в районе ввели в строй действующих 64 объекта градостроительного, социального, культурного, спортивного, туристического назначения, а также объекты ирригационно-мелиоративной, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Близится к завершению капитальная реконструкция аэропорта "Муйнак", завершается строительство восемнадцати многоквартирных домов со всеми удобствами, в двух домах уже поселились новоселы.

Ускоренными темпами идет строительство Инновационной школы, которая будет оснащена по последнему слову техники, а ученики получат возможность получать знания на уровне самых современных стандартов.

Не остается без внимания и поддержки сфера предпринимательства. В Муйнакском районе реализовано 56 инвестиционных проектов, в рамках которых бизнес-субъектам было выделено 647 гектаров земельных участков, кредитов на сумму 129 миллиардом сумов, 7 зданий по нулевой стоимости, создано свыше 350 новых рабочих мест.

В стороне от этой созидательной работы не остаются и органы прокуратуры. По поручению руководителя страны в ноябре 2018 года для содействия в выполнении задач по осуществлению социально-экономических преобразований в районе, было создано самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Республики Узбе­кистан — Управление по надзору за исполнением законодательства по развитию Муйнакского района Республики Каракалпакстан.

В первую очередь, управлением были приняты действенные меры по решению проблем социально-экономического характера.

Оказано содействие в создании рабочих мест для 660 с лишним жителей района, нострификации 14 дипломов ВУЗов Республики Казахстан, трудоустройстве выпускников этих учебных заведений.

Организованы курсы по ковроткачеству, вышивке и вязанию, национальному ремеслу и автослесарству, на которых прошли обучение более 80 юношей и девушек. Сорока с лишним жителям района, имеющим различные группы инвалидности, переданы средства социальной реабилитации, 8 детям с инвалидностью — комплекты одежды, 7 ребятам, обучающимся на дому — компьютеры. Благодаря установке 22 опреснителей, сельчане получили доступ к чистой питьевой воде.

Ключи от собственного нового комфортного жилья получили 11 человек, относящихся к категории одиноких. В целях поддержки социально уязвимых слоев населения, малоимущим семьям и одиноким были переданы продукты питания на 225 миллионов сумов и 400 голов домашней птицы.

После ремонта приобрел современный вид ранее недействующий детский сад в сходе граждан "Учсай", реконструированы заброшенные спортивные площадки в этом же сходе граждан, а в махалле "Тикузяк" благоустроены места поломничества — кладбища "Токпаката" и "Жантемир Ишан", в сходе граждан "Бозатау" построен сельский врачебный пункт.

В целях воплощения в жизнь инициативы главы государства по воспитанию будущего поколения, построен и введен в строй Образовательный центр "Future Muynak" по обучению информационно-коммуникационным технологиям и "Bookcafe". Здесь молодежи предоставлена возможность для самообразования, обучению организации бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий, вместе с тем "Bookcafe" служит площадкой для широкого привлечения молодых людей к чтению книг. Богатый библиотечный фонд "Bookcafe" составляют книги популярных зарубежных и отечественных авторов, как современных, так и классиков.

В целях придания городу Муйнак современного облика построены и сданы в эксплуатацию новое здание автовокзала, баня с сауной и салоном красоты, благоустроенна прилегающая к "Амфитеатру" территория, созданы "Аллея ремесленников" и множество арт-объектов. В их числе установленная при на въезде в город, стела в форме развивающегося паруса, который безусловно стал новым символом Муйнака, олицетворяющим движение вперед.

В самом центре города возведена "Аллея поэтов", на которой установлены бюс­ты Бердаха и Ажинияза, Навои, Пушкина, Абая и Махтумкулы, а также символу знаний — книге. В дальнейшем аллея будет пополняться бюстами и других поэтов.

Сложная экологическая обстановка создала значительные трудности для ведения сельского хозяйства в районе.

Генеральной прокуратурой также принимаются меры по развитию отраслей сельского хозяйства — для создания благоприятных условий по развитию животноводства построены и сданы в эксплуатацию два ветеринарных пункта, ветеринарным врачам переданы 4 мотоцикла.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что проводимая в Муйнакском районе созидательная работа уже дала первые результаты, что в свою очередь отражается на уровень жизни людей, их настроении, желании осуществлять свои мечты, цели и планы.

А.Сеитов,

старший прокурор Управления Генеральной

прокуратуры Республики Узбекистан.