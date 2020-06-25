Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:34:45, 25.06.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

Созидательная работа продолжается

В ходе поездок в Каракалпакстан 15-16 ноября 2018-го и 20-21 августа 2019 годов глава государства Шавкат Мирзиёев определил    задачи по дальнейшему осуществлению социально-экономических преобразований, созданию достойных условий и повышения качества жизни населения Приаралья.

В ходе  реализации постановления  Кабинета Минис­тров Республики Узбекистан "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района Республики Каракалпакстан", за последние  полтора года в районе ввели  в строй действующих 64 объекта градостроительного, социального, культурного, спортивного, туристического назначения,   а также объекты ирригационно-мелиоративной, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Близится к завершению  капитальная реконструкция аэропорта "Муйнак", завершается строительство восемнадцати  многоквартирных домов со всеми удобствами, в  двух домах уже  поселились новоселы.

Ускоренными темпами идет строительство Инновационной школы, которая будет оснащена по последнему слову техники, а ученики получат возможность получать знания на уровне самых современных стандартов.

Не остается без внимания и поддержки  сфера  предпринимательства. В Муйнакском районе реализовано  56 инвестиционных проектов, в рамках которых бизнес-субъектам  было выделено 647 гектаров земельных участков, кредитов на сумму 129 миллиардом сумов, 7 зданий по нулевой стоимости, создано свыше 350 новых  рабочих мест. 

В стороне от  этой созидательной работы  не остаются  и органы прокуратуры. По поручению руководителя страны  в ноябре 2018 года для содействия в выполнении задач по осуществлению социально-экономических преобразований в районе, было создано самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Республики Узбе­кистан —  Управление по надзору за исполнением законодательства по развитию Муйнакского района Республики Каракалпакстан.

В  первую очередь, управлением были приняты действенные меры по решению проблем социально-экономического характера.

Оказано содействие в  создании рабочих мест для 660 с лишним   жителей района,     нострификации  14 дипломов ВУЗов Республики Казахстан,  трудоустройстве  выпускников этих учебных заведений.  

 Организованы  курсы  по ковроткачеству, вышивке и вязанию, национальному ремеслу и автослесарству,   на которых прошли обучение более 80 юношей и  девушек.   Сорока с лишним жителям района, имеющим различные группы инвалидности,  переданы средства социальной реабилитации, 8 детям с инвалидностью — комплекты одежды, 7 ребятам, обучающимся на дому — компьютеры. Благодаря установке 22 опреснителей, сельчане получили доступ к чистой  питьевой воде. 

Ключи от собственного нового комфортного жилья получили 11 человек, относящихся к категории одиноких. В целях поддержки социально уязвимых слоев населения, малоимущим семьям и одиноким были переданы  продукты питания  на  225 миллионов  сумов и 400  голов домашней птицы. 

После ремонта  приобрел современный вид ранее недействующий детский сад в сходе граждан "Учсай", реконструированы заброшенные спортивные площадки в этом же  сходе граждан, а в махалле  "Тикузяк"  благоустроены места поломничества — кладбища "Токпаката" и "Жантемир Ишан",  в сходе граждан "Бозатау" построен сельский врачебный пункт.

В целях воплощения в жизнь инициативы главы государства по воспитанию будущего поколения, построен и введен в строй Образовательный центр "Future Muynak" по обучению информационно-коммуникационным технологиям и "Bookcafe". Здесь молодежи предоставлена возможность для самообразования, обучению организации бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий, вместе с тем "Bookcafe" служит площадкой для широкого привлечения молодых людей  к чтению книг. Богатый библиотечный фонд "Bookcafe" составляют книги популярных зарубежных и отечественных авторов, как современных, так и классиков.  

В целях придания городу Муйнак современного облика построены и сданы в эксплуатацию  новое здание автовокзала, баня с сауной и салоном красоты, благоустроенна прилегающая к "Амфитеатру" территория, созданы "Аллея ремесленников" и множество арт-объектов. В  их числе установленная при на  въезде в город, стела в форме развивающегося паруса, который безусловно стал новым символом Муйнака, олицетворяющим движение вперед.  

В самом центре города возведена  "Аллея поэтов", на которой установлены бюс­ты  Бердаха и Ажинияза, Навои, Пушкина, Абая и Махтумкулы, а  также символу  знаний — книге. В дальнейшем аллея будет пополняться бюстами и других поэтов.

Сложная экологическая обстановка создала значительные трудности для ведения сельского хозяйства в районе.

Генеральной прокуратурой также принимаются меры по развитию отраслей сельского хозяйства — для создания благоприятных условий по развитию животноводства построены и сданы в эксплуатацию два ветеринарных пункта, ветеринарным врачам переданы  4 мотоцикла.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что проводимая в Муйнакском районе  созидательная работа уже дала первые результаты, что в свою очередь отражается на уровень жизни людей,  их настроении, желании осуществлять свои мечты, цели и планы.

А.Сеитов, 

старший прокурор Управления Генеральной

прокуратуры Республики Узбекистан.

 

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