Запущена вторая парогазовая установка Тахиаташской ТЭС
17 июня текущего года запустили в строй вторую парогазовую установку на Тахиаташской теплоэлектростанции мощностью 280 МВт.
В результате ввода в строй установки будет полностью покрыта потребность Хорезмской области и Республики Каракалпакстан в электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба АО "Тепловые электрические станции".
Проект осуществляется консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта "Cтроительство двух парогазовых установок мощностью по 230-280 МВт на Тахиаташской ТЭС" от 11 сентября 2017 года.
И.Матеков,
корреспондент ККИА.