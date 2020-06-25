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Запущена вторая парогазовая установка Тахиаташской ТЭС

17 июня текущего года запустили в строй вторую парогазовую установку на Тахиаташской теплоэлектростанции мощностью 280 МВт.

В результате ввода в строй установки будет полностью покрыта потребность Хорезмской области и Республики Каракалпакстан в электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба АО "Тепловые электрические станции".

Проект осуществляется консорциумом южнокорейских компаний Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта "Cтроительство двух парогазовых установок мощностью по 230-280 МВт на Тахиаташской ТЭС" от 11 сентября 2017 года.

И.Матеков,

корреспондент ККИА.