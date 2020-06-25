Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ ПРИАРАЛЬЯ

15 июня сего года в жизни наших детей произошло незабываемое событие. В Муйнакс­ком районе широко распахнул свои двери детский оздоровительный центр "Ак кеме", что в переводе означает "Белый пароход".

Удивительный по своей архитектуре комплекс с первых минут очаровывает всех приехавших сюда детей и взрослых, ведь здесь все пос­троено с любовью к детям. Два больших корабля под белыми парусами, как символ детской чистоты, встречают приезжающих на входе. Прекрасные корпуса, обилие игровых зон, многочисленные беседки, спортивные площадки, футбольное поле и аттракционы — все это для них, наших маленьких граждан. Здесь даже мебель в столовой выкрашена в яркие тона, чтобы у обедающих детей поднималось настроение от красоты дизайна. Вся территория в 5 га утопает в зелени, ведь для них высажены более 3 тысяч фруктовых и декоративных деревьев. Помимо всего этого, для гармоничного развития отдыхающих будут работать кружки по интересам. Тут и кружки изобразительного искусства, музыкальные, интеллектуальные... А библиотека располагает богатейшим книжным фондом. Для физической подготовки к услугам мальчишек и девчонок бассейн, в котором дети, соблюдая все правила карантина, будут плескаться от души, уютные спортивные площадки. В первую смену здесь отдохнут 150 детей, в том числе из малообеспеченных семей Муйнакского, Канлыкуль­ского, Шуманайского районов, воспитанники Ходжейлийского Мехрибанлык уйи, учащиеся школы-интерната имени И.Юсупова. Всего за 6 смен здесь смогут поправить здоровье и отдохнуть 1500 детей.

Своими впечатлениями о лагере делится директор Мехрибанлык уйи С.М.Сон:

— Лагерь поражает своей архитектурой, удивительными площадками, обилием зеленых насаждений. Наши дети каждый год выезжали за пределы республики и отдыхали в лагерях Ташкента, Самарканда, Джизака и других городов страны. Но от этого лагеря они в восхищении, постоянно подбегают ко мне и рассказывают, какие новые объекты они увидели, как здесь уютно и красиво. Им здесь нравится, они чувствуют тепло и любовь тех, кто построил эту сказку для детей. Мы здесь уже два дня, но за это время еще не успели полностью осмотреть все игровые площадки, комнаты для отдыха и кружков. Для детей созданы все условия, вплоть до горячей воды в кранах, в столовой кормят вкусно и разнообразно.

Поздравить детей с началом работы прекрасного детского центра приехали Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов, председатель Федерации Профсоюзов Узбекистана К.Рафиков, заместитель Спикера Законодательной палаты Республики Узбекистан А.Саидов, руководители соответствующих министерств, ведомоств и учреждений. Гости отметили, что центр является не только местом оздоровительного отдыха, но и обителем интеллектуального развития детей. Он стал очередным проявлением глубокой заботы нашего Президента о физическом и духовном развитии подрастающего поколения.

Затем директору "Ак кеме" З.Сайтбековой был вручен символический ключ . Также строителям этой чудесной зоны отдыха, отдыхающим ребятам в рамках акции "Профсоюзы — детям" были вручены подарки.

Вечер закончился праздничным гала-концертом, в котором приняли участие звезды каракалпакской эстрады и отдыхающие дети.

К.ПИРНАЗАРОВА.

Фото ККИА.