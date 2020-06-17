Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В органах самоуправления граждан

КАК ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

15 июня нынешнего года долгожительнице из Кегейлийского района Алтын Жаксымуратовой исполнилось 100 лет. В кругу своих родных, внуков и правнуков, соблюдая карантинные требования, она торжественно справила вековой юбилей.

Таких почтенных людей, проживающих на территории схода граждан "Абат макан", немало. Стоит отметить, что все они работали в тылу. И недавно, в День памяти и почестей, им были торжественно вручены медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." от Российской Федерации. Это — Ж.Бекмуратова, Б.Сейтниязов, У.Арзымбетова, Е.Айтымбетов и И.Кулбаева. Всем им больше 90 лет. Они являются образцовыми гражданами Кегейли, которые в свое время плодотворно трудились для процветания родного района.

В настоящее время на территории схода граждан "Абат макан" в 693 семьях проживают 3777 человек. Из них 2119 — представители молодежи.

— В рамках реализации Постановления Президента Республики Узбекистан "Об организации деятельности Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан" от 18 февраля 2020 года работа в сфере самоуправления граждан поднимается на новый уровень, — говорит председатель схода граждан Куанышбай Калыбаев. — Наша основная задача — сообща решать возникающие проблемы, разделять радостные мгновения жизни с жителями и вносить свой вклад в процветание своей территории.

Люди, нуждающиеся в нашей помощи, не остаются без внимания не только во время карантина, но и во все остальные дни. В нашем сходе граждан проживают 39 малообеспеченных семей. Им выдаются продукты питания и необходимые медицинские препараты. 6 из них, получив кредиты, открыли теплицы и начали предпринимательскую деятельность. Вообще, стоит отметить, что для предпринимателей создаются хорошие условия. Например, Куат Реймов, взяв кредит в банке, уже завершает строительство спортивной площадки. Совсем скоро дети и взрослые могут здесь заниматься несколькими видами спорта. А Нурсултан Кенжекулов открыл хлебобулочный цех на дому и обеспечивает жителей свежей выпечкой. Дела ремесленника Реймбая Жумабаева тоже пошли на лад. Он изготавливает печи, которые пользуются большим спросом у жителей аулов.

На территории "Абат макана" функционируют пункт по ремонту автомашин, магазин строительных материалов, швейные цеха, официальный дилер АО "Узавтомоторс" при МТП "Кегейли агротехсервис" и другие объекты обслуживания населения. Сейчас, во время карантина мы воздерживаемся от проведения мероприятий. Но все праздники и спортивные состязания проводятся регулярно, которые еще больше объединяют наших граждан жить в согласии и дружбе.

В начале марта жительница этого схода граждан Г.Аминова завоевала третье место в Республиканском смотре-конкурсе "Примерная невестка". 11-летняя Дамегуль Курбанбаева в начале этого года — золотую медаль на турнире в Ташкенте по спортивной гимнастике. Есть и другие представители подрастающего поколения, которые являются примером для своих ровесников.

В заключение хочется отметить, что сход граждан старается соответствовать своему названию, а его жители представляют себя как одна семья

Х.Халилаева.

На снимке: председатель схода граждан

К. Калыбаев (в центре) с жителями.

Фото автора.