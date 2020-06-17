Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

ПОНЯТЬ СУТЬ ВЕЩЕЙ И НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ

По традиции ко дню рождения великого русского поэта А.С.Пушкина в Москве подводятся итоги Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка.

Отрадно, что ежегодно в этом престижном конкурсе принимают участие и побеждают учителя из Республики Каракалпакстан. А в этом году мы чествуем сразу двоих победителей: Дилором Алламуратову — учителя начальных классов специализированной общеобразовательной школы №1 г. Нукуса и Пулата Абдрасулиева — учителя школы №50 г. Кунграда. Эссе наших земляков на тему " Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского", посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были признаны лучшими.

Сегодня на страницах газеты мы познакомимся с Дилором Алламуратовой, а встреча с Пулатом Абдрасулиевым состоится позже.

— Будучи школьницей, — рассказывает Дилором Азатовна, — попросила свою учительницу Фаину Николаевну подсказать мне книги, которые помогут мне понять суть вещей и смысл жизни.

— Дилечка, для этого надо прочитать всего десять книг, — сказала она. — Но для поиска одной из них человеку, порой, не хватает всей жизни.

С тех пор я нахожусь в постоянном поиске. Обучаясь на факультете русского языка и литературы НГПИ имени Ажинияза, я нашла первую книгу, научившись видеть гармонию человека с самим собой. Получая опыт практической работы в школе — вторую, пытаясь найти гармонию человека с окружающим его миром и людьми. И продолжаю искать. И учиться. И делиться с учениками знаниями о человеческой цивилизации, эволюционирующей через кровавые войны и моровые эпидемии, через краткие периоды мирной жизни.

Думаю, уже из вышесказанного можно понять, что Д.Алламуратова — личность, которая находится в постоянном поиске узнать большее, работает над собой, над совершенствованием своих знаний и умений. Помимо этого, она — грамотный, инициативный и целеустремленный учитель, который весь свой багаж знаний старается применить в работе, творчески подходит к своему делу. Сегодня говорить с учениками о войне непросто: для них, как-бы это было не прискорбно, война — что-то далекое, порой и неинтересное. Из года в год остается все меньше участников той кровавой бойни, умирают наши отцы и деды, вспоминавшие и рассказывающие нам о лихих сороковых. Да, дети наши смотрят фильмы о военных событиях, в период подготовки к празднику 9 мая готовят утренники и конкурсы, но для них события 40-х — это все далёко. Какие же слова смогла найти Дилором Азатовна на уроках русского языка, какие привести примеры, чтобы ее ученики — учащиеся начальных классов — смогли прочувствовать дух войны и дух Победы?

— Я рассказываю им о жизни таких же, как и они, детишек, видевших войну не из гаджетов, а испытавших на себе все ее ужасы. Об их далеких предках, объединившихся в одну большую многонациональную армию, чтобы отстоять родную землю, защитить от истребления родных и близких людей. И мне приятно, что на вопрос "А что было бы, если ваши прадедушки не победили в этой страшной войне?", Альфия выдает классу антитезу: "Ничего бы не было. Ни нашей земли, ни наших родителей, ни нас самих". И наводит совершенный ужас на одноклассников завершающими словами "Ни Интернета, ни гаджетов для вас тоже не было бы". И уже иначе воспринимается моими детишками рассказ одноклассника Маманбия о далекой для них войне, на которую из маленького Каракалпакстана ушли 68 тысяч воинов и каждый второй не вернулся. С волнением и слезами на глазах они слушают, как по крупицам собирали продовольственную помощь блокадному Ленинграду и защитникам Сталинграда. Затем с гордостью говорят о шестнадцати Героях Советского Союза, представителях разных национальностей, но сыновей одной автономной республики и одной великой страны. Обо всем этом я написала в своей творческой работе на конкурс.

Честно говоря, не надеялась, что моя работа будет отмечена, — признается Дилором. Тем более приятна победа в конкурсе, что стало возможным благодаря творческой атмосфере, созданной руководством нашей школы в лице директора Г.Ч. Абдировой, наставнической помощи моей коллеги Шынар Альжановой, которая также участвовала и стала победителем Международного Пушкинского конкурса в 2015 году. А я по-прежнему продолжаю искать смысл жизни, чтобы понять суть многих вещей. Главное, по прошествии этих лет работы в школе поняла, что никогда нельзя останавливаться на месте, необходимо двигаться вперед упорно и целеустремленно, увязывая, как и мои ученики, заветное слово "Родина" с местом рождения, школу — со знаниями, знание — с воспитанием. И пусть я нашла только восемь книг из обязательного прочтения, верю, что найду и обязательно прочитаю остальные восемь.

Дилором Алламуратову с заслуженной наградой поздравили в Русском культурном центре Республики Каракалпакстан. Теплые слова в ее адрес высказала профессор КГУ имени Бердаха Л.Б.Хван, которая преподнесла победителю " Учебник русского языка для студентов нефилологического профиля". Председатель Русского культурного центра Г.Зоркина, поздравив и поблагодарив Алламуратову за участие и победу в конкурсе, вручила ей подарки.

К.ПИРНАЗАРОВА