Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Трибуна депутата

РЕШАЯ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ

На видеоселекторном совещании, состоявшегося 26 мая этого года, глава государства поручил депутатам Законодательной палаты Узбекистана изучить исполнение правительственных указов, решений и распоряжений, принятых в связи с мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции.

Одна из групп отправилась в Каракалпакстан ознакомиться с ситуацией на местах, сделать соответствующие выводы. В рамках реализации постановления руководителя страны "О мерах по обеспечению устойчивости государственного бюджета Республики Узбекистан в период пандемии коронавируса и своевременного финансирования приоритетных мероприятий" в Каракалпакстане в полной мере были проведены все неотложные мероприятия, направленные на противодействие распространению вирусной инфекции. В целом из местного бюджета республики его дополнительных источников в апреле-мае на мероприятия по борьбе с распространением COVID - 19 было выделено 2,1 миллиард сумов, а также 101 миллиард сумов из дополнительных источников бюджета Каракалпакстана. Советом Минис­тров республики и органами власти на местах бюджетные поступления соответствующих уровней, трансферты, бюджетные ссуды и финансовые средства своевременно направлялись на приобретение необходимых лекарств, изделий медицинского назначения, строительство и реконструкцию, ремонт и оснащение лечебных учреждений. В регионе своевременно выдавались заработная плата, пенсии, стипендии и пособия. В то же время, в ходе изучения был выявлен ряд проблем, в первую очередь, на микроуровне экономики, которые существенно влияют на бизнес-климат и социальное самочувствие населения Приаралья.

Одна из основных проблем — это отсутствие четких механизмов реализации принятых подзаконных актов. В част­ности, теперь для повышения уровня доходов малообеспеченных семей в условиях пандемии при выплате пособий не учитывается сумма доходов других членов семьи, таких как пенсия, пособия по инвалидности, получаемые, например, родителями. По словам экспертов и работников махаллинских комитетов с 1 июня начали поступать множество заявок на получение пособий, однако, отсутствие четких разъяснений приводит к затягиванию реализации указанного выше решения на практике.

Данное обстоятельство касается и выплаты дополнительных средств надбавок медицинским работникам учреждений санитарно-эпидемиологической службы, включая вспомогательный персонал, который принимает участие в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции, а также работникам других организации, привлекаемых к этому процессу.

Еще один вопрос, требующий решения, связан с тем, что жители Каракалпакстана до сих пор испытывают трудности с получением наличных средств со своих счетов в банках. А между тем выплаты населению по всем видам из местного бюджета за два месяца составили 245,2 миллиарда сумов.

По словам избирателей и в ходе личного общения депутатов с владельцами банковских карт выяснилось, что снятие наличности все еще представляет большую проблему. Особенно остро обстоит ситуация в выходные дни, когда население обычно ходит за покупками на неделю. Работники банков эту проблему объясняют тем, что в выходные дни не предусмотрена загрузка банкоматов из-за отсутствия сбора "вечерней кассы" в субботу и воскресенье.

Рассматривался рабочей группой и вопрос передачи в частные руки государственных активов, в ходе его изучения выяснилось, что до сих пор нет четкого прописанного механизма урегулирования вопроса с оставшимися 49% частными акционерами и учета их интересов. Это обстоятельство существенно тормозит процессы приватизации, сказывается на скорейшем переводе рынков в частную собственность, а, следовательно, на их развитие, появление новых рабочих мест, что очень важно в условиях противодействия экономическому кризису и влиянию пандемии.

Ранее унитарные государственные предприятия направляли в бюджет 50% своей прибыли в бюджет, а с мая этого года, согласно одному из протоколов антикризисной комиссии, это требование выросло до 85%. По мнению экспертов, оставшиеся 15% не могут влиять на развитие такого рода предприятий. В част­ности, согласно своему уставу некоторые структуры должны расходовать на инновационные цели до 10% своих доходов, следовательно, оставшихся средств не достаточно, чтобы оставаться в числе действующих и получать прибыль.

Так, для общества с ограниченными возможностями "Агроэкспорт РК", повышение требования перевода чистой прибыли и дивидендов еще на 35% приведет к выводу из оборота 7.975,6 миллионов сумов. При этом в 2021-2022 годах на комплекс возложена реализация проекта по выращиванию винограда и его первичной переработки.

В условиях мирового кризиса, связанного с пандемией, и объективной нехватки средств, до сих пор практикуется завышение реальной стоимости объектов. В северном регионе все еще остается открытым вопрос, связанный с приватизацией предприятий масложировой отрасли.

На примере одного из таких предприятий — ОАО "Беруний Еггар", выставленного на аукцион, можно отметить высокую стоимость физически устаревшего оборудования, на котором работает около 300 человек. По словам экспертов, комбинат нуждается в полной модернизации, и в нынешнем состоянии по требуемой выкупной стоимости он не может приносить прибыль потенциальному инвестору.

Приняв во внимание рекомендации экспертов и предложения избирателей, было целесообразно создать межведомственную рабочую группу, которая займется инвентаризацией всех инициатив главы государства и принятых решений по противодействию пандемии на предмет их обеспеченности соответствующими конкретными механизмами реализации, в первую очередь, официальных комментариев и инструкций госструктур.

Необходимо донести до местной исполнительной власти важность финансирования в полной мере затрат на повышение качества оказываемых коммунальных услуг населению, а государственным и коммерческим банкам вплотную заняться решением проблем загрузки наличными средствами банкоматов в выходные дни, особенно на ближайших к рынкам и торговым комплексам территориях. Для ускорения процессов приватизации при установлении реальных цен на аукционе на продаваемые активы государства учитывать их реальное состояние, что требует независимого аудита, необходимо также ввести дополнительные стимулирующие механизмы для предпринимателей, которые берут на себя инвестиционные обязательства по трудоустройству безработных. Необходимо организовать дистанционное обучение для потерявших работу по востребованным направлениям деятельности, привлекать их к социальной работе с оплатой их услуг — доставка продовольствия пенсионерам, лицам с инвалидностью.

Л.Сейтова,

депутат Законодательной Палаты Олий Мажлиса,

член фракции Экологической партии Узбекистана.