Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе поездки отмечалось, что в районе нарастающими темпами идет процесс преобразований.

В Узбекско-американ­ском совместном предприятии "Агрокомплекс Каракалпакстан" содержатся 178 голов крупного рогатого скота, привезенных из Казахстана. В ближайшее время ожидается закупка в Германии еще 124 голов племенного скота. Соответственно планируется организация сети цехов по переработке животноводческой продукции.

В районе большое внимание уделяется обеспечению занятости женщин. В настоящее время в ООО "BARNO-TEKSTIL-PLUS", вступившим в строй в начале текущего года, трудятся 45 женщин и девушек. По словам руководителя предприятия, количество работниц в перспективе будет доведено до 150. Здесь производятся 15 видов текстильной и швейной продукции.

В разгаре строительство футбольной площадки на 1000 мест, дошкольного образовательного учреждения, районного центра содействия занятости, Центра госуслуг, реконструкция зданий Дворца культуры, районного медицинского объединения, двух общеобразовательных школ.

В условиях коронавирусной пандемии в районе созданы два сельскохозяйственных кооператива, где трудоустроены 46 человек из малообеспеченных семей.

В соответствии с программами "Каждая семья — предприниматель", "Молодежь — наше будущее" построено 74 теплицы.

На мероприятии обсуждались актуальные меры по обеспечению занятости молодежи, всесторонней поддержке молодежных инициатив.

Обществом с ограниченной ответственностью "Муйнак келажак бунёдкорлари" для молодежи выделено 2500 гектаров земель, из них на сегодняшний день засеяно сельхозкультурами более 250 гектаров. Здесь заняты 32 человека. Объявлено о выделении представителям инициативной молодежи 2 миллиардов сумов льготных кредитов.

По рассмотренным вопросам даны соответствующие поручения ответственным лицам.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.