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Указ и его исполнение

МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ

По данным Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Каракалпакстан, в настоящее время общенародным движением "Доброта и поддержка" осуществляется целенаправленная работа по под­держке семей, нуждающихся в помощи.

— Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности" от 26 марта этого года определены задачи по улучшению уровня и качества жизни населения в регионах, в частности, сокращению бедности, организации новых и стабильных рабочих мест за счет создания фундаментальных условий для повышения конкурентоспособности всех отраслей и сфер экономики и развития предпринимательства, — говорит начальник отдела вышеуказанного министерства И.Ибрагимов. — Во исполнение требований данного указа были организованы рабочие группы и изучены уровни благосостояния семей.

В результате выявлено 3434 семей, временно потерявших источники доходов, в них проживают более 16 тысяч человек. А количество семей, нуждающихся в помощи, составило 17 тысяч 114 единиц, охватывающих свыше 80 тысяч жильцов.

По 1271 семье, насчитывающих без малого 5 тысяч человек, оказавшихся в наиболее сложной ситуации, определены меры конкретной помощи.

Вышеупомянутые 17 тысяч 114 семей взяты под опеку 6868 предприятиями в добровольном порядке. Реализуется программа по трудоустройству 27 тысяч 703 человек, в которой принимают участие более трех с половиной тысяч предприятий.

Только с начала года созданы 1432 новых субъекта малого бизнеса, а их общее количество превысило 16 тысяч 300 единиц.

Работа в данном направлении продолжается.

Записал А.Жиемуратов,

ККИА.