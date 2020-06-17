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Предпринимательство

КАРАКАЛПАКСТАН ВОШЕЛ В ТОП-5 РЕЙТИНГА БИЗНЕС-СРЕДЫ

Министерством юстиции Республики Узбе­кистан совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности в тестовом режиме запущена автоматизированная онлайн-информационная система Business Indikator для расчета и оценки показателей развития предпринимательства.

Для составления оценки используются два источника: официальные статистические данные соответствующих учреждений и результаты опросов, проведенных среди предпринимателей.

В частности, по итогам минувшего, 2019 года, оценена бизнес-среда в каждом районе и городе нашей страны.

В целом, процесс оценки основывался на 29 показателях (индикаторах). В число ключевых индикаторов вошли удельный вес предпринимательских структур в валовом региональном продукте, их доля в совокупных бюджетных поступлениях, вклад предпринимателей в обеспечение занятости населения.

Критерии оценки отражены в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по внедрению системы оценки уровня развития предпринимательства в регионах республики" от 8 января 2020 года.

Первые результаты рейтинговых оценок выглядят так: на первом месте — город Ташкент, на втором — Навоийская, на третьем — Бухарская области, Каракалпакстан расположился на четвертой позиции, пятерку лучших замкнула Самаркандская область.

И.Матеков,

ККИА.