Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Низкий им поклон!

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

В жизни каждому из нас неоднократно приходилось сталкиваться с людьми в белых халатах. И у не всех людей в этом плане однозначное мнение. Люди разные, мнений много.

Лично мне, как и членам моей семьи, пришлось столкнуться с замечательными людьми, о которых хотелось бы сказать несколько приятных слов.

Так, например, работники семейной поликлиники №5 врач-педиатр Амангул Джумабаева, медсестра этого же участка Элмира Хабипова всегда по-теплому, внимательно относятся к каждому пациенту, вникают в проблемы, с которыми мы обращаемся к ним.

Еще хочется рассказать о враче-неврологе Республиканского детского многопрофильного медицинского центра Анваре Каландарове. Работает он в этом медицинском учреждении с 2011 года и зарекомендовал себя как замечательный специалист своего дела. Удивительно чутко, заботливо он отнеся к нам, когда мы обратились с проблемой, возникшей у моей внучки. В день по несколько десятков детей проходят через руки Анвара Исмаиловича. И он четко, грамотно, без лишних эмоций, ставит диагноз, прописывает нужные медикаменты и назначает лечение.

Те, кто обращался к врачу-лору Центральной поликлиники МВД Республики Каракалпакстан Замире Арзимовой, наверняка отмечали, что эта хрупкая на вид, миловидная женщина всегда внимательна к своим пациентам. Прекрасная дочь, заботливая жена, она всегда успокоит. В любое время суток можно обратиться к Замире с любым вопросом по поводу здоровья и она никогда не оставит вас без ответа.

Отдельное "спасибо" хочется сказать Пердегуль Ембергеновой, которая с 2017 года является главным врачом Нукусской районной поликлиники. Пердегуль Сабырбаевна в 1993 году окончила лечебный факультет 1-ый ТашГосМИ. Проработала на различных должностях, была заведующей гинекологическим отделением в РНЦЭМП (Центр экстренной медицинской помощи), главным специалистом Минздрава республики, директором Республиканского перинатального центра. Несмотря на то, что выполнение служебных обязанностей отнимает немало сил, как женщина, в первую очередь, и как человек, Пердегул всегда уделяет много внимания своим пациентам, сопереживает им. К ней за советом обращаются женщины из самых отдаленных населенных пунктов нашей республики. Всегда внимательна, заботлива, чутка, добродушна, Пердегул — сама жена, мама, бабушка.

Со страниц газеты хочется сказать большое человеческое "спасибо" этим людям в белых халатах, которые с честью выполняют свою работу. Низкий им поклон!

Е.КАРАШЕВА,

жительница города Нукуса.