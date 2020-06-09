Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

ВЫХОДЯ НА ТРАЕКТОРИЮ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Сегодня пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на различные стороны жизни государств, включая экономику. К сожалению, оно не минуло и нашу страну.

Но, несмотря на это, руководством страны предпринимаются определенные меры. В частности, указы Президента Республики Узбекистан "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений" и "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии" послужили руководством в дальнейшей деятельности предпринимательских субъектов страны.

Все мы знаем, что во время усиленного карантинного режима по всей стране деятельность большинства субъектов предпринимательства была приостановлена. Но в этот период элликкалинское ООО "Бустон силк" продолжало свою работу. Почти четыре десятка работниц, в основном из числа молодежи, активно трудились. Они в процессе работы и по сей день продолжают строго следовать карантинным правилам. Во время усиленного карантинного режима предприятию удалось произвести две тонны шелка-сырца и тонну шелковой ваты. В марте текущего года в Индию было экспортировано шелковой продукции на 100 тысяч долларов.

Несмотря на сложное экономическое положение "Бустон силк" не намерен останавливаться на достигнутом. В третьем квартале текущего года намечено открытие цеха по производству шелковых ковров. Есть договоренность с маргиланским ООО "Едгорлик" на доставку двадцати ковроткацких станков. Это значит, что будут созданы еще несколько десятков рабочих мест.

М.ТУРАЕВА.

НА СНИМКЕ: процесс работы.