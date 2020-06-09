Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

ЕСЛИ ВЕЛИТ ДУША...

Когда сердце наполнено красивыми и трепетными чувствами, их хочется передать, отобразить на белой бумаге. В предрассветной тиши с пробуждением природы ты уносишься в мир поэзии.

Давайте и мы перенесемся в мир поэзии и заглянем в душу молодого автора Айданы Алламбергеновой, которая уже проложила тропинку в мир лирических образов.

На мой вопрос: "Почему хочется писать стихи?" она, не задумавшись, ответила: "Потому, что так велит душа".

По велению души на свет появились две ее книги "Гарезсизлик гумшасыман" ("Я — бутон Независимости") и "Тастагы гул" ("Цветок среди камня"). Она до сих пор помнит свое самое первое стихотворение о весне. Это было в пятом классе. Учительница каракалпакского языка и литературы Орынгул Кайыпбергенова часто проводила в классе творческий конкурс. Тогда стихи Айданы были признаны самыми лучшими. Сейчас, будучи студенткой 1 курса по специальности "Английский язык и литература" факультета иностранных языков КГУ имени Бердаха, она не забывает своих учителей, которые открыли ей бескрайний мир знаний. В их числе и первая учительница в общеобразовательной школе №24 Шуманайского района Мехрибан Азимова, откуда и родом Айдана.

Стихи и рассказы А. Алламбергеновой с раннего детства публикуются в республиканских газетах "Жеткиншек", "Каракалпак адебияты", "Каракалпакстан жаслары", "Карлыгаш", "Кунгирок" и в районной газете "Шоманай нуры". Тематика ее творчества разнообразна: о Родине, дружбе, любви к книге, надежде, вдохновении, проявлениях природы и о многом другом, что невольно заставляет читателя задуматься о своих поступках и о быстротечной жизни.

В 2016 году, успешно окончив школу, она поступила в Академический лицей при КГУ имени Бердаха. Здесь Айдана стала активной представительницей клуба "Молодые репортеры" первичной организации Союза молодежи.

За ее плечами — впечатляющие достижения в творческих конкурсах "Камалак юлдузлари", "Журт келешеги", "Юксак маънавиятли авлод", "Китап — газийне", "Жокары манауиятлы аулад" и другие. А.Алламбергенова в 2018 году была удостоена диплома и статуэтки Союза писателей Каракалпакстана.

Не только рассвет, бескрайние просторы, пение птиц, но и щедрость жителей родного аула "Гулистан", что в ССГ "Бегжап" Шуманайского района, вдохновляют молодую поэтессу. Все чаще появляются новые и новые стихи. Читая их, чувствуешь трепет ее сердца, замечаешь то, на что обращает внимание автор. Философия, отражающаяся в строках девятнадцатилетней девушки, рождает светлую надежду на ее плодотворное, творческое будущее.

Моменты вдохновения и состояние души Айдана смогла передать в своих поэтических строках "Ангел вдохновения". Влюбленной в поэзию девушке очень нравятся стихи И.Юсупова и Г.Даулетовой, которые дают ей бесценные уроки поэзии.

В настоящее время она является членом клуба молодых журналистов и блогеров "Инпресс" Каракалпакского совета Союза молодежи Узбекистана. В числе талантливой и творческой молодежи Каракалпакстана А.Алламбергенова в 2019 году побывала на форуме "Молодые журналисты и блогеры", который проходил в Фергане и Коканде. Ее статьи на злободневные темы часто публикуются на страницах информационных сайтов. А она сама — организатор телеграмм-канала "Kar­News", который имеет немало подписчиков. Стоит отметить, что "горячие и острые" мнения начинающей журналистки становятся объектом обсуждений и комментариев в социальных сетях среди наших журналистов.

Несмотря на то, что Айдана обучается на факультете иностранных языков, она твердо решила стать профессиональным журналистом. По ее личному мнению, знание английского языка пригодится ей в будущей профессии. Девушка уже начала свою трудовую деятельность на телеканале "Жаслар", где является репортером молодежной передачи "Jaslar life". Увидев ее на телеэкране, не только родные, но и односельчане радуются достижениям Айданы.

— В моих достижениях есть большая заслуга моей семьи, которые поддерживают и верят в меня, — говорит она. — У бабушки Злихи Мергенбаевой я изучала народное творчество, пословицы и поговорки. Мои родители не имеют отношения к творчеству: папа — Узакберген Ембергенов по профессии мелиоратор, а мама Айтбике Нуратдинова — учительница начальных классов. Они и все мои родные являются главной опорой в жизни.

Она знает, что молодость — это не только золотая пора, но и время испытаний и шаг в будущее. Поэтому Айдана Алламбергенова не хочет упускать драгоценную возможность найти свое достойное место в жизни.

И я надеюсь, что наша беседа с ней не последняя.

Х.Халилаева