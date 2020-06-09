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Экология

В КООПЕРАТИВАХ ЗАЛОЖЕНЫ ПИТОМНИКИ САКСАУЛА

Нынешней весной в пастбищных кооперативах "Bozataw Jaylawi", "Shaxaman Jaylawi", "Aktuba Jaylawi", "Mulk Jaylawi" и "Ajiniyaz Jaylawi", созданных при поддержке проекта ПРООН и Адаптационного фонда "Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых регионах Узбекистана", заложены питомники общей площадью 50 га пустынных растений для дальнейших посадок сеянцев на высохшем дне Аральского моря.

Инициаторами создания питомников выступили члены кооперативов, занятых разведением крупного рогатого скота, чтобы подключиться к развернувшимся масштабным работам по реализации Государственной программы по экологическому оздоровлению зоны Арала, выполняемой работниками региональных подразделений лесного хозяйства и Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Питомники пустынных растений созданы при лесхозах региона для массовых посадок на высохшем дне моря, но есть потребность в дополнительном посадочном материале, и такую помощь ожидают лесхозы от пастбищных кооперативов. Заинтересованность в этом деле кооперативов заключается и в том, что будущие леса позволят расширить их возможности, так как уже в ближайшие годы могут стать пастбищами для отгонного животноводства, как предложил в своем выступлении Президент страны Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в г.Туркменбаши в 2018 году.

По проекту намечено обеспечить посадочным материалом на площади 30 тысяч га. Посадки сеянцев будут производиться глубокой осенью, для чего нынешней зимой на высохшем дне моря уже заготовлены специальные песконакопительные борозды, позволяющие на различного типа донных отложениях, в том числе и на солончаковых почвах, закрепиться посаженным сеянцам саксаула. Закладка питомников в 50 га позволит посадить саксаул на площади 10 тысяч га уже нынешней осенью. Дальнейшее расширение площадей питомника увеличит производство сеянцев.

Для улучшения условий приживаемости сеянцев на высохшем дне моря проектом проводится эксперимент по посадке сеянцев с абсорбентом "Zeba" и по посеву семян саксаула в питомнике пастбищного кооператива "Аjinyaz Jaylawi". В Узбекистане данный абсорбент уже используется на пилотных участках с различными культурами, от листовых овощей до ягод и фруктовых деревьев. В регионах, подверженных дефициту воду, подобный абсорбент помогает прижиться культурам и в период недостатка влаги позволяет дальше развиваться растениям. Эксперименты показывают, что абсорбент способствует хорошему прорастанию культур при посеве и посадках, он способен поглощать влагу в 500 раз превышающую собственный вес. За весь сезон абсорбент равномерно высвобождает влагу, растягивая ее высвобождение из гранул на протяжении всего вегетационного периода.

При посадке на экспериментальном участке в 2,5 га на высохшем дне моря использовали различные дозы абсорбента в каждой лунке, а именно по 15г, 20г, 30г и 35г, а также ряды без использования абсорбента. Первые результаты мониторинга показали, что в песчаной почве хорошо прижились сеянцы с наибольшей дозой абсорбента.

В условиях питомника, где саксаул сеяли семенами, методика была иной. На трех участках вносили семена с абсорбентом из расчета 10 кг/1 га, 15кг/га, 20 кг\га. Самый лучший результат показал участок с использованием наименьшего количества абсорбента. Однако эксперимент еще продолжается, важно посмотреть, как ведет себя гель в самые жаркие месяцы лета и как он повлияет на рост сеянца, чтобы получить ответ об его эффективности перед массовыми посадками сеянцев на высохшем дне моря.

И.ПЕТРУШИНА