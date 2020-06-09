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Мероприятие

СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ГОСУСЛУГ

В Берунийском районе вступило в строй новое здание Центра государственных услуг.

Не секрет, что с каждым годом растет потребность населения в услугах, оказываемых государством. Нелишне напомнить, что в период пандемии коронавируса в нашей стране налажен интерактивный портал госуслуг my.gov.uz.

... Старое здание районного центра госуслуг функционально перестало отвечать требованиям сегодняшнего дня.

В новом здании созданы благоприятные условия для граждан. Здесь имеются комната отдыха, медпункт, детская площадка. Организованное Министерством юстиции негосударственное некоммерческое бюро юридических консультаций "Мадад" будет оказывать в Центре бесплатные правовые услуги. Для граждан налажена система электронных очередей, работает касса Народного банка.

В Центре работает система "Infoland" с QR-кодом.

На церемонии открытия нового здания Центра госуслуг выступил заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.