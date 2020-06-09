Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:30:09, 09.06.2020
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятие

СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ГОСУСЛУГ

В Берунийском районе вступило в строй новое здание Центра государственных услуг.

Не секрет, что с каждым годом растет потребность населения в услугах, оказываемых государством. Нелишне напомнить, что в период пандемии коронавируса в нашей стране налажен интерактивный портал госуслуг my.gov.uz.

... Старое здание районного центра госуслуг функционально перестало отвечать требованиям сегодняшнего дня.

В новом здании созданы благоприятные условия для граждан. Здесь имеются комната отдыха, медпункт, детская площадка. Организованное Министерством юстиции негосударственное некоммерческое бюро юридических консультаций "Мадад" будет оказывать в Центре бесплатные правовые услуги. Для граждан налажена система электронных очередей, работает касса Народного банка.

В Центре работает система "Infoland" с QR-кодом.

На церемонии открытия нового здания Центра госуслуг выступил заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

 

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

4 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF