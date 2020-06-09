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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПЯТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

8 июня этого года состоялась внеочередная пятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В ней приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Генеральный прокурор Республики Узбекистан, члены правительства Республики Каракалпакстан, а также руководители предприятий, учреждений, представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

Сессия рассмотрела вопрос "О прокуроре Республики Каракалпакстан".

В соответствии с пунктом 10 статьи 70 Конституции Республики Каракалпакстан, по согласованию с Генеральным прокурором Республики Узбекистан, на должность прокурора Республики Каракалпакстан предложена кандидатура Алламбергенова Фархата Ембергеновича, работавшего до настоящего времени на должности хакима Тахиаташского района.

По данному вопросу выступил Генеральный прокурор Республики Узбекистан Н.Йулдашев.

По рассматриваемому вопросу также выступили депутат от избирательного округа "Кельтеминар" О.Алламбергенова, первый заместитель министра по поддерж­ке махалли и семьи Республики Каракалпакстан М.Ахмедова, хаким Кегейлийского района М.Абдиров, депутат от избирательного округа "Кетенлер" Ш.Уснат­динов.

Ф.Алламбергенов был утвержден на должности прокурора Республики Каракалпакстан. В своем выступлении он заверил депутатов в том, что весь свой опыт и знания посвятит делу развития и процветания республики.

По данному вопросу сессия приняла соответствующее постановление.

Далее сессия особо отметила меры, реализуемые под руководством главы государства по охране здоровья населения и поддержке отраслей экономики в период сложной коронавирусной пандемии, поддержке деятельности предпринимательских структур, недопущению снижения уровня жизни граждан.

На сессии рассмотрен вопрос "Об отчетах руководителей секторов и отраслей по комплексному социально-экономическому развитию республики в свете выполнения задач, определенных в указах и постановлениях Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, направленных на смягчение последствий коронавирусной пандемии".

По этому вопросу выступили Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев, министр внутренних дел А.Темирханов, начальник ГНУ Х.Бекчанов, начальник Территориального управления Национальной гвардии М.Юсупов, а также первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан — министр экономического развития и сокращения бедности республики А.Тажетдинов, начальник Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан Б.Алланиязов.

По рассмотренному вопросу сессия приняла соответствующее постановление.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав комитета по аграрному, водному хозяйству и вопросам охраны природы и экологии. Депутаты также приняли по данному вопросу постановление.

На этом внеочередная пятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

К.РЕЙМОВ