Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Дошкольное образование

ДЛЯ БЛАГА РЕБЯТ

Несмотря на карантин, в сфере дошкольного образования ни на один день не прекращалась работа с детьми. В настоящее время по Республике Каракалпакстан в 400 дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 83117 детей.

На основании приказа №42 Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан от 17 марта 2020 года все детские сады закрыты на карантин и их учебные программы переведены на онлайн-занятия. Педагоги продолжали занятия в "Телеграмм-канале".

— Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан подготовлены телепередачи "Илк кадам" и "Аклбой", в рамках которых для ребят проводились онлайн-уроки, — говорит специалист отделения организации деятельности специализированных дошкольных образовательных учреждений, реабилитации и духовно-просветительского воспитания Министерства дошкольного образования Республики Каракалпакстан Салима Нургалиева. — С 1 апреля нынешнего года начались телевизионные занятия, где воспитанники вместе со своими родителями выполняли онлайн-задания и отправляли воспитателям. Онлайн-уроки, видеоролики и фотографии педагогов оценивались соответствующими специалистами районов и города Нукуса. Воспитатели и дети старались не срывать плановые занятия.

С июня по июль планируется организовать онлайн-семинары и мастер-классы для педагогов дошкольных образовательных учреждений по программе "Летнее оздоровление". В завершение семинара педагоги поделятся своими мнениями и предложениями по пройденным занятиям. Эти методы они скоро применят в своих уроках с детьми.

Значит, и лето пройдет для ребят содержательно и весело.

Х.Халилаева