Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ

Сегодня наша жизнь полностью стала зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Введение карантинных мер стабилизировало рост количества инфицированных коронавирусной инфекцией.

Но ежедневно мы узнаем из официальных источников о новых случаях заболевания. К большому сожалению, среди инфицированных пациентов есть и дети. По телефону я связалась с Надеждой Абдуллиной — врачом-инфекционистом Республиканской детской инфекционной больницы и попросила рассказать о том, как медики борются с опасной болезнью в стенах больницы, как спасают маленьких пациентов.

— С 15 марта в стране начались карантинные мероприятия и наше лечебное учреждение стало готовиться к приему пациентов. Мы на 100% обеспечены всеми необходимыми медицинскими препаратами, средствами защиты, гигиены и санитарии. В нашей больнице созданы все условия для приема и лечения заболевших. Отмечу, их возраст колеблется от 2 лет и старше. Это я к тому, что в ряде зарубежных СМИ было сказано, что вирус поражает, в основном, лиц старше 60 лет. Как мы убедились на практике, для вируса возраста не существует. Наши маленькие пациенты были в контакте с лицами, зараженными вирусом. Некоторые из них — вывезены из стран, где уже этот вирус бушевал какое-то время. Команда врачей-инфекционистов проводит лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Используем все необходимые препараты, в зависимости от состояния больного добавляются и другие лекарства. Для пациентов организовано трехразовое питание, они также обеспечены средствами гигиены, туалетными принадлежностями и сменной одеждой. Маленькие пациенты беспрекословно выполняют все наши рекомендации. Особое внимание уделяем психоэмоциональному состоянию заболевших, ведь от уровня их доверия к нам зависит успех лечения. Больные видят только наши глаза, поэтому мы стараемся улыбками на лицах ободрить и поддержать их. Весь медицинский персонал, работающий в красной зоне, полностью защищен необходимой экипировкой, все элементы которой — одноразовые, кроме защитных очков. Средствами гигиены мы оснащены полностью. Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для борьбы с эпидемией. Беспрецедентные по масштабам материальные ресурсы направлены на профилактику, лечение, поддержку населения страны. И жители должны поддерживать усилия правительства и лично Президента и строго соблюдать все требования карантинного периода. Это — реальный вирус, который передается воздушно-капельным путем, через загрязненные руки, посредством контакта с зараженным человеком. Все рекомендации должны соблюдаться в полной мере: обязательное ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук. Я призываю граждан проявить сознательность и строго соблюдать все требования карантина. Эти меры позволят не допустить дальнейшего распространения вируса. А мы — медики — будем прилагать все свои знания, накопленный опыт для лечения пациентов.

К.ПИРНАЗАРОВА