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Сотрудничество

ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Создание производственных кооперативов в ряде районов республики в рамках реализации проекта ПРООН и Адаптационного фонда "Обеспечение климатической устойчивости фермер­ских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых регионах Узбекистана", которые объединили мелкого производителя животноводческой продукции, тем самым укрепив их позиции в совместной работе в кооперативе, можно сказать, предвосхитили инициативу Президента страны по ориентированию некоторых северных районов Каракалпакстана на развитие животноводства, которое более целесообразно и перспективно для них.

Как пилотные хозяйства, они демонстрируют уже сегодня устойчивость, используя современные аграрные практики для ведения своих хозяйств. В том числе и подобные кооперативные сообщества могут быть моделью для выполнения задач руководством районов по созданию животноводческих комплексов, дополнительных пастбищ для увеличения кормовой базы и обеспечению занятости населения.

По проекту в Каракалпакстане было создано 6 пастбищных кооперативов в Муйнакском, Бозатауском, Чимбайском, Тахтакупырском, Кегейлийском и Канлыкульском районах. Проект содействует кооперативам в получении информации по адаптационным методикам ведения сельского хозяйства, среди которых и практики по улучшению кормовой базы, заготовке сбалансированных кормов. В том числе и за счет поддержки проекта развивается материально-техническая база кооперативов. В конце прошлого года кооперативы получили установки гидропонного зеленого корма по производству питательного фуража, содержащего кладезь макро- и микроэлементов и большое количество протеина.

Эта установка позволяет в больших количествах получать пророщенные зерновые культуры, являющиеся добавкой к корму. Выращивается зерно в специальных помещениях, где поддерживаются все необходимые условия для быстрого роста зеленого корма.

Использование зеленого корма в животноводстве и птицеводстве способствует здоровому росту животных и птицы, увеличению надоев и яйценоскости. Важно отметить, что животные, потребляющие зеленый корм, меньше болеют и быстро прибавляют массу тела, тем самым улучшая качество животноводческой продукции. Эта установка позволяет круглогодично использовать зеленый корм, особенно зимой, когда в нем имеется большая потребность.

Восемь установок по производству гидропонного зеленого корма получили пастбищные кооперативы "Аjiniyaz Jaylawi", "Bozataw Jaylawi" и некоторые сельхозпроизводители ряда районов. Это установки разной производительной мощности: по 40 кг, 80 кг, 120 кг и 500 кг зеленого корма в сутки. Как отмечает представитель проекта А.Тлеумуратов, самая мощная из установок позволяет производить до 500 кг зеленого корма в день и хорошо подходит крупным животноводческим фермам. В среднем использование зеленого корма позволило кооперативам увеличить надои на 10-15 процентов.

С началом объявления пандемии в республике два производственных кооператива — "Аjiniyaz Jaylawi" Муйнакского района и "Bozataw Jaylawi" Бозатауского района — совместно с районными подразделениями санитарно-эпидимиологической службы на имеющихся у них электролизных установках, которые являются частью оборудования для гидропонного зеленого корма, начали производство бактерицидного средства гипохлорита натрия для дезинфекции помещений. В день "Bozataw Jaylawi" производит по 75 л-80 л дезинфицирующего средства, а "Аjiniyaz Jaylawi" уже предоставиил для нужд района около 2 тысяч литров гипохлорита натрия. Эта работа продолжается.

И.ПЕТРУШИНА