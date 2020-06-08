Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:08:27, 08.06.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Создание производственных кооперативов в ряде районов республики  в рамках реализации проекта ПРООН и Адаптационного фонда "Обеспечение климатической устойчивости фермер­ских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых регионах Узбекистана", которые объединили мелкого производителя животноводческой продукции, тем самым укрепив их позиции в  совместной работе в кооперативе, можно сказать,  предвосхитили  инициативу Президента страны  по ориентированию  некоторых северных  районов Каракалпакстана  на развитие животноводства, которое более целесообразно и перспективно для них.

Как  пилотные хозяйства, они демонстрируют уже сегодня  устойчивость, используя современные  аграрные практики для ведения  своих хозяйств. В том числе и подобные кооперативные сообщества могут быть моделью для  выполнения задач руководством районов  по созданию животноводческих комплексов, дополнительных пастбищ для увеличения кормовой базы и обеспечению занятости населения.

По проекту в  Каракалпакстане было создано 6 пастбищных кооперативов в Муйнакском, Бозатауском, Чимбайском, Тахтакупырском, Кегейлийском   и Канлыкульском районах. Проект содействует кооперативам в получении информации  по адаптационным методикам ведения сельского хозяйства, среди которых и  практики по  улучшению кормовой базы, заготовке сбалансированных кормов. В том числе и за счет поддержки проекта  развивается материально-техническая база   кооперативов.  В конце прошлого года  кооперативы получили  установки  гидропонного зеленого корма по производству питательного фуража, содержащего кладезь макро- и микроэлементов и большое количество протеина.

Эта установка позволяет в больших количествах получать пророщенные зерновые культуры, являющиеся добавкой к корму. Выращивается зерно в специальных помещениях, где поддерживаются все необходимые условия для быстрого роста  зеленого корма.

Использование   зеленого корма в животноводстве и птицеводстве способствует здоровому росту животных и птицы, увеличению надоев и яйценоскости. Важно отметить, что животные, потребляющие зеленый корм, меньше болеют и  быстро прибавляют массу тела, тем самым улучшая качество животноводческой продукции.  Эта установка позволяет круглогодично использовать зеленый корм, особенно зимой, когда в нем  имеется большая потребность.

Восемь установок по производству гидропонного зеленого корма получили  пастбищные кооперативы "Аjiniyaz Jaylawi",   "Bozataw Jaylawi" и некоторые сельхозпроизводители ряда районов.  Это установки разной производительной  мощности:  по  40 кг, 80 кг, 120 кг и 500 кг зеленого корма  в сутки.   Как отмечает представитель проекта А.Тлеумуратов, самая мощная из установок   позволяет производить до 500  кг зеленого корма в день и хорошо подходит крупным животноводческим фермам. В среднем использование зеленого корма  позволило кооперативам увеличить надои на 10-15 процентов.

С началом  объявления пандемии  в республике   два производственных кооператива — "Аjiniyaz Jaylawi" Муйнакского района и "Bozataw Jaylawi" Бозатауского района — совместно с районными подразделениями санитарно-эпидимиологической службы на  имеющихся у них  электролизных установках, которые являются частью оборудования для гидропонного зеленого корма,  начали производство бактерицидного средства гипохлорита натрия для дезинфекции помещений. В день "Bozataw Jaylawi" производит  по 75 л-80 л дезинфицирующего средства, а "Аjiniyaz Jaylawi"  уже предоставиил для нужд  района около 2 тысяч литров гипохлорита натрия. Эта работа продолжается. 

И.ПЕТРУШИНА

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