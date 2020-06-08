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1 июня — Международный день защиты детей

ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА — ВАЖНЫЙ ПРИОРИТЕТ

В первый день лета отмечается самый главный детский праздник — День защиты детей. С 1950 года он является символом защиты прав ребенка и отмечается во многих странах мира.

Этот праздник напоминает нам, взрослым, что будущее государства и всей планеты в руках тех, кто сейчас в силу своего возраста нуждается в повышенном внимании, заботе и любви. В Узбекистане 1 июня отмечается широко, как общенациональный праздник. В этот день уместно вспомнить, как с первых лет независимости в республике формировалась надежная система защиты прав и интересов маленьких граждан. Символично, что одним из первых международных документов, к которому присоединился Узбекистан, была Конвенция о правах ребенка, ратифицированная парламентом страны в 1992 году. В Конституции Республики Узбекистан закреплено, что права детей гарантированы государством, они регулируются Гражданским, Семейным и Трудовым кодексами и другими нормативными документами. Республика Узбекистан ратифицировала два факультативных протокола — первый касается борьбы с торговлей детьми, второй — защиты от участия детей в вооруженных конфликтах. Также ратифицирована Конвенция Международной организации труда №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и №138 — о минимальном возрасте для приема на работу.

30% населения нашей страны — это молодежь и дети. Однако до последнего времени в стране не было института по защите прав детей. Поэтому актуальным стало введение должности заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека — Уполномоченного по правам ребенка. Введение института Детского Омбудсмена было предусмотрено Постановлением Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка" от 22.04.2019 г. На сегодняшний день в более 30 странах мира уже осуществляют свою деятельность Детский Омбудсмен. 26 февраля 2020 года Алия Юнусова избрана Уполномоченным по правам ребенка (Омбудсменом). Основные цели и задачи вышеуказанного института — содействие широкому внедрению в законодательство международных правовых норм, касающихся прав, свобод и законных интересов детей. Детский Омбудсмен будет осуществлять свою деятельность совместно с общественными и неправительственными организациями, институтами гражданского общества. Одна из важнейших инициатив Уполномоченного по правам ребенка — создание горячей линии, чтобы подростки старше 14 лет имели возможность обращаться в кризисных ситуациях напрямую в аппарат Детского Омбудсмена.

К.ПИРНАЗАРОВА