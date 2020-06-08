Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В органах самоуправления граждан

СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ МАХАЛЛЕЙ

Рабочая группа во главе с первым заместителем министра по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан М.Ахмедовой 12-23 мая этого года, с целью изучения работы ответственных работников сходов граждан, оказания им практической помощи, близкого ознакомления с состоянием дел в области работы с женщинами, выявления и устранения проблем, посетила районы республики.

Члены группы на местах ознакомились с условиями работы сходов граждан, в частности, состоянием рабочих помещений, уровнем оснащенности техникой, мебелью и инвентарем.

Изучалась работа подразделений сходов граждан в соответствии с разработанной и утвержденной "Дорожной картой", наличие месячных, недельных и ежедневных планов работ у председателя и его заместителей, особое внимание уделялось работе с обращениями граждан.

Члены группы также глубоко изучали работы по благоустройству и озеленению территорий, степень эффективного использования приусадебных земель, ход реализации принципа "Благополучная и безопасная махалля".

В ходе поездок были организованы беседы с женщинами на предмет решения их насущных проблем.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

ККИА.