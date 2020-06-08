Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Советы врача

ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема здорового образа жизни всегда была актуальной.

Здоровый образ жизни — это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физических нагрузок, морального настроя и отказа от вредных привычек.

Итак, начнем с питания, которое должно быть полноценным, то есть содержать достаточное количество углеводов за счет каш, овощей, макаронных изделий, необходимое количества белка и жиров, как растительного, так и животного происхождения. Питание должно быть энергетически сбалансировано, иначе говоря, поступать в организм должно столько же питательных веществ и энергии, сколько было потрачено. Нужно стараться придерживаться старинного принципа: "завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу". Перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 10 часов.

Физическая активность, включающая специальные физические упражнения с учетом возрастных и физиологических особенностей, помогает сбалансировать поступление и расход энергетических ресурсов в организм, повышает тренированность сердечно-сосудистой системы, повышает устойчивость к стрессам, улучшает липидный спектр крови и препятствует развитию таких заболеваний, как сахарный диабет, остеопороз, злокачественные новообразования, ожирение. Такая активность повышает устойчивость к стрессу и улучшает настроение.

Отказ от вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотических веществ позволяет человеку сохранить свое здоровье, а здоровый образ жизни помогает продлить жизнь и укрепить здоровье.

Существует 10 советов, разработанных международной группой врачей, диетологов и психологов, которые составляют основу здорового образа жизни. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной нашу жизнь.

Сегодня мы раскроем их нашим читателям. Например, разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется процесс возрастной деградации умственных способностей, активизируется работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.

Работа — важный элемент здорового образа жизни. Найдите подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают ученые, это поможет выглядеть моложе.

Не ешьте слишком много. Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует впадать в крайность и есть слишком мало.

Меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-летним женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержащийся в почках и сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он способствует разрядке стресса. После 50 лет необходим магний, который держит в форме сердце и полезный для костей кальций, а рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды.

Имейте на все свое мнение.

Дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организме, когда человек влюблен.

Спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов), это также способствует сохранению молодости. Дело в том, что от температуры окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявление возрастных особенностей.

Чаще двигайтесь, учеными доказано, что даже восемь минут занятий спортом в день продлевают жизнь.

Периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, касательно здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусную пищу.

И еще — не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда и поспорить.

Вроде все просто, но мы любим крайности. Кто-то половину своей жизни просиживает с пультом на диване, кто-то до отвала наедается, а кто-то работает до изнеможения, даже во сне успевая просчитывать выгодность сделки. А потом от болезней его не может избавить даже совершенная современная медицина. На 50% здоровье человека определяется тем, насколько здоровый образ жизни он ведет, на 20% — генетический фактор и наследственность, еще 20% составляют условия жизни (экология, климат, место жительства) и только 10% — здравоохранение. Помните это, и все будет хорошо!

Ш.Авезова,

председатель Нукусской городской ВТЭК №5.