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Юридический ликбез

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, является универсальным способом защиты нарушенного гражданского права, имеющего имущественное содержание.

Сторона, нарушившая право обязана возместить стороне, чье право было нарушено, убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Согласно статьям 14, 324 Гражданского Кодекса (далее ГК) в состав убытков входит реальный ущерб и упущенная выгода.

Реальный ущерб — это расходы, которые лицо произвело или должно будет понести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества.

Упущенной выгодой является недополученный лицом доход, который он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Если сторона, нарушившая право, получила вследствие этого доходы, сторона, право которой нарушено, может требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшим, чем такие доходы.

Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены: смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств и т. п.

Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.

В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров.

Устанавливаемая в договоре в виде штрафа или пени неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, принятых сторонами.

Если за одно и то же нарушение обязательства в договоре предусмотрена уплата неустойки одновременно в виде штрафа и пени, истец вправе требовать применения только одной формы неустойки, если законодательством не предусмотрено иное.

При определении размера неустойки (пени, штрафа), суды выясняют степень нарушения договорных обязательств — в предоставленных расчетах проверяют в каком размере и за какой период времени начислены штрафные санкции, каким законом или пунктом договора стороны обосновывают их применение. В необходимых случаях суды производят перерасчет неустойки, по требованию сторон могут привлечь специалистов, назначить экспертизу.

Неустойка, установленная законом или договором, в случае ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. Суды при уменьшении неустойки должны принимать во внимание степень выполнения обязательства должником, имущественное положение сторон, участвующих в обязательстве, а также интересы кредитора.

Должник признается невиновным если докажет, что принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие у должника денежных средств, необходимых для уплаты долга по обязательству, нарушение обязанностей со стороны его контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, не является основанием для освобождения должника от уплаты процентов или неустойки, обусловленной в законодательных актах, либо в договоре.

Экономическими судами Республики Каракалпакстан в 2019 году по искам юридических лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств были взысканы с должников причиненные убытки в размере 186 млрд.164 млн. 650 тысяч сум.

Таким образом, договорные обязательства должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиям закона.

Все принимаемые в Республике Узбекистан законы в области защиты прав предпринимателей обращены в первую очередь на обеспечение гарантий законности в их деятельности, улучшение деловой среды в республике имеют важное значение в упорядочении экономических отношений, возникающих в условиях рыночной экономики и в укреплении договорной дисциплины между хозяйствующими субъектами.

З.Хасанова,

председатель Нукусского межрайонного экономического суда.