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РОЛЬ СМИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Недавно в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха в онлайн-формате прошла международная научно-практическая конференция под названием "Роль средств массовой информации в процессе глобализации".

В мероприятии участвовали специалисты из Казанского федерального университета, Киевского государственного университета, Белорусского государственного университета, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Ошского государственного университета, всех областей нашей страны, представители средств массовой информации.

Член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, главный редактор газеты "Каракалпак адебияты" Г.Аннаклычева и другие в своих выступлениях отметили, что средства массовой информации играют одну из ключевых ролей в повышении авторитета и престижа каждой страны, поэтому на представителей журналистского цеха возложена ответственная задача. При этом первейшим условием их деятельности должно стать объективное освещение происходящих событий.

Как известно, мировое информационное поле имеет тенденцию дальнейшего расширения и, соответственно, процессы глобализации ставят перед журналистикой сложные задачи. От представителей "четвертой власти" требуется особая активность в решении проблем мирового масштаба. В этой связи, занятие национальной журналистикой своего достойного места на международной медиа-арене необходимо рассматривать в числе решающих задач.

За минувший период времени в нашей стране создана крепкая правовая база, направленная на обеспечение свободы журналистики, отвечающая всем международным стандартам. Число средств массовой информации увеличивается, а их возможности — расширяются. Это свидетельствует о качественном развитии медиа-рынка в стране.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.