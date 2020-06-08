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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

28 мая этого года состоялась внеочередная четвертая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В ней приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов и представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Ерниязов.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

Сессией рассмотрен вопрос об избрании заместителя Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В связи с переходом на другую работу Атаджан Каримович Хамраев освобожден от должности заместителя Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. По данному вопросу депутаты приняли соответствующее постановление.

В соответствии с пунктом 4 статьи 81 Конституции Республики Каракалпакстан и статьи 14 Закона Республики Каракалпакстан "О Регламенте Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан", из числа депутатов на должность заместителя Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан предложена кандидатура депутата от избирательного округа №31 "Урта кала" А.Давлетова.

По этому вопросу выступили депутат от избирательного округа №32 "Кылычбай" С.Хожамуратова, депутат от избирательного округа №46 "Кетенлер", член Сената Олий Мажлиса Ш.Уснатдинов, которые поддержали предложенную кандидатуру.

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Каракалпакстан "О Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан", депутат от избирательного округа №31 "Урта кала" Давлетов Атабек Ильхамович путем тайного голосования избран на должность заместителя Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. По этому вопросу принято постановление.

Затем на сессии выступил заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Атабек Давлетов, который, выразив депутатам искреннюю благодарность за доверие, заверил, что посвятит все силы и опыт для развития и процветания республики.

На сессии также отмечалось, что в настоящее время в ходе поэтапного смягчения карантинных мер возобновляется деятельность ряда субъектов, им создаются благоприятные условия для плодотворной работы. В частности, по инициативе Президента нашей страны, в целях смягчения негативного влияния коронавирусной пандемии на жизнь народа и экономику государства, проводятся масштабные меры по обеспечению занятости населения и повышению доходов, предоставлению предпринимательским структурам льгот и преференций с одновременным соблюдением карантинных требований. Особо следует подчеркнуть, что задачи, определенные в указах и постановлениях главы государства, принятых за последние два месяца, решениях видеоселекторных совещаний, требуют от каждого руководителя полной самоотдачи. Вместе с тем были подвергнуты критике недостатки в создании благоприятных условий субъектам бизнеса, имеющими место в отдельных районах.

Также следует отметить, что отдельными руководителями секторов и отраслей не уделяется должное внимание и к соблюдению карантинных мер. Только за последнюю неделю грубые нарушения карантинных ограничений, в том числе управление гражданами автотранспортом в нетрезвом состоянии, зафиксированы в городе Нукусе, Турткульском, Берунийском, Элликкалин­ском, Шуманайском, Амударьинском, Кунградском и Муйнакском районах.

На видеоселекторном совещании, проведенном 26 мая этого года, Президент подчеркнул необходимость налаживания действенного контроля палат Олий Мажлиса совместно с местными Кенгашами народных депутатов за исполнением президентских решений и поручений, принятых в рамках борьбы с пандемией, представления хакимами отчетов представителям парламента, широкой общественности и средствам массовой информации. Поэтому включен в повестку дня сессии и рассмотрен вопрос о всесторонней поддержке предпринимательства в период пандемии. По его итогам депутаты приняли соответствующее постановление.

Депутаты утвердили постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятые в период между сессиями.

На этом внеочередная четвертая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА