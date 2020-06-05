Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

КАК ЗАБОТЛИВАЯ МАТЬ

На днях в социальных сетях мое внимание привлек материал о детском образовательном учреждении №399 "Истиклол юлдузчаси" Учтепинского района города Ташкента.

Из статьи я узнала, что учреждение возглавляет уроженка города Нукуса Гульпаршын Узакбергенова. Заинтересовавшись достижениями ДОУ, мы связались с землячкой и провели краткую беседу.

По словам Г.Узакбергеновой, свою трудовую деятельность она начала в качестве заместителя директора по духовно-просветительской работе Нукусского профколледжа бытового обслуживания. Затем работала директором диагностического центра Нукусского городского отдела народного образования. А с 2015 года заведует ташкентским дошкольным образовательным учреждением "Истиклол юлдузчаси".

Она со своими коллегами Д.Юлдашевой, Д.Балтаевой, З.Умирбековой, М.Бурнашевой, Г.Худойкуловой, А.Абдурахмановой заняты воспитанием 300 детей.

Благодаря организаторским способностям, самоотверженности Г.Узакбергеновой данное детское учреждение находится в числе ведущих в Ташкенте. Во время карантина без заминки проводится подготовка детей к школе, организуются дистанционные уроки. Они идут в соответствии с государственной учебной программой "Илк кадам" ("Первый шаг").

— Дети самые первые уроки жизни и знаний получают именно в детских садах, — говорит Г.Узакбергенова. — Даже в условиях карантинного режима мы не должны оставлять их без соответствующего обучения. Это большая ответственность, возложенная на всех работников сферы.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.