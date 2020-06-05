Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Искусство

ВИРТУАЛЬНАЯ СЦЕНА

Несмотря на режим карантина в связи с пандемией, люди сохраняют оптимизм, радуются каждому дню, проведенному в кругу своей семьи, стараются проводить содержательный досуг вместе с детьми.

А самое главное, оставаясь дома, мы не прекращаем выполнять свои профессиональные обязанности.

Такая активная работа бурлит и в театрах нашей республики. Пусть в формате-онлайн, но они не останавливают свое творчество, даря своим зрителям новые песни, спектакли и танцевальные номера. Подписчики их телеграм-каналов могут каждый день видеть репетиции новых концертных номеров и спектаклей.

Чем заняты на сегодняшний день артисты Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха?

На этот вопрос отвечает заведующий отделом литературы этого театра Гаухар РАХМАНОВА:

— Наши артисты с особым воодушевлением подходят к своим профессиональным обязанностям. Дома снимают на видео репетиции и отправляют их режиссеру. Уже распределены роли к спектаклю "Мать" К.Чапека, "Единственная лодка" Э.Агзама и "Урыска налет" ("Будь проклята война") К.Рахманова. "Урыска налет" транслировалась на Каракалпакском телевидении накануне Дня памяти и почестей. К 75-летию Великой Победы военные песни "День Победы", "Катюша" прозвучали в исполнении заслуженного артиста Республики Каракалпакстан Д.Хожабергенова, лауреата Госпремии "Нихол" И.Махамадиярова, артистов вокала Б.Абыллаева, Н.Махамадиярова и других. Заслуженным деятелем культуры Республики Каракалпакстан Б.Жуматаевым были исполнены монологи на поэтические произведения известного поэта, драматурга К.Рахманова "Минута молчания" и "Письмо отца". Со своими трогательными монологами, посвященными жертвам войны, выступили актеры театра К.Алланазаров и Д.Баймурзаев. Не выходя из дома, наши зрители имели возможность стать свидетелями репетиций спектаклей, артистов балета, выступлений симфонического оркестра. Стоит отметить, что в настоящее время артистами оркестра и коллективом хора проводятся онлайн-репетиции для новой оперы "Халык ушын" известного композитора нашей республики К.Заретдинова. Своими яркими выступлениями расцвечивают будни зрителей народная артистка Узбекистана М.Сапаева, заслуженная артистка Узбекистана Р.Кутекеева, заслуженная артистка Каракалпакстана Ж.Сагындыкова, актриса А.Бердибаева и другие артисты театра. На днях художником нашего театра З.Сайповым были представлены эскизы костюмов, предназначенных на героев спектакля "Мать" К.Чапека (режиссер М.Усенов). Даны соответствующие поручения и техническим работникам нашего театра.

Стоить отметить, что телеграмм-канал этого театра оперативно обновляется. Это значит, что артисты театра свободно занимаются творчеством и в режиме-онлайн.

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Заместитель директора Каракалпакского государственного театра юного зрителя Адилбек СЕИТОВ рассказывает о нынешней деятельности артистов театра во время карантина:

Руководством нашего театра разработан план дистанционной работы между режиссерами и актерами. Руководствуясь девизом "Оставайтесь дома!" и "Карантин без паники", наши артисты вместе со своими родными подготовили различные ролики, направленные на предупреждение вируса "Covid-19".

Между актерами были распределены роли к спектаклям "Возвращение в аул" П.Айтмуратова и "Ромео и Джульетта" В.Шекспира. И они в домашней обстановке репетируют свои роли.

Вниманию телезрителей на телеканале "jaslar tv" были представлены спектакли, поставленные на сцене нашего театра: "Девять ворчунов и один писклявый" К.Рахманова и "Почва Родины" А.Султанова. Главная цель этих постановок — привитие любви к родному краю, уважение к народным традициям.

К Дню памяти и почестей творческим коллективом нашего театра была подготовлена композиция "Вспоминая павших". Режиссер-постановщик — Р.Пиязова, танцы поставлены хореографом Е.Есемуратовым, Эту композицию можно было увидеть в социальных сетях.

Заслуженный артист Каракалпакстана Ж.Абдимов со своими внуками сняли видеоролик, рассказывающий о жизни людей во время карантина. Еще одна театральная семья Жапаровых тоже подготовила видеоролик о значении соблюдения личной гигиены по борьбе с пандемией. Эти ролики увидели многие зрители и подписчики нескольких социальных каналов.

Своими выступлениями радуют поклонников искусства заслуженная артистка Узбекистана Л.Халкназарова, режиссер У.Бектурганов и многие другие артисты нашего театра.

Их всех объединяет общая цель — вместе победить эти временные испытания жизни, оставаясь дома и занимаясь творчеством.

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Артисты Каракалпакского государственного кукольного театра тоже не отстают от своих коллег. Трудятся ради наших маленьких зрителей. Репетируют новые спектакли, пишут пьесы, снимают видеоролики, не выходя из дома.

Так, актриса театра У.Казакбаева сняла видеоролик, посвященный коронавирусу и его отрицательных последствиях. Действующими лицами были Лиса и Петух. Актеры театра дистанционно исполнили свои роли в спектакле "Смелый заяц" М.Бегимова,

Многие из нас в детстве слышали сказку "Репка", которая знакомит детей с коллективным трудом. Именно на эту сказку вместе с детьми сняла видеоролик актриса театра Т.Бабаниязова.

— Творческий коллектив кукольного театра разместили на своем телеграм-канале онлайн-репетицию спектакля "Коркыт ата", режиссером-постановщиком которого является А.Нурымбетов, — говорит заведующий литературным отделом Салтанат Маткеримова. — В своих работах, выполненных в домашней обстановке, актеры спешат поделиться со зрителями и своими коллегами. В День памяти и почестей актер театра К.Кыргызбаев прочитал поэтическое произведение К.Рахманова "Ветеранам войны". Эту тему продолжил и М. Байниязов, прочтя стихотворение "Стих перед памятником" К.Рахманова, посвященное жертвам Второй мировой войны. Наряду с репетициями актеры проводят свой досуг за чтением книг. Так, актрисы театра С.Джаксымуратова, О.Тажиева и другие размещают на своих телеграм-каналах видеоролики, в которых читают произведения любимых авторов. Здесь также можно увидеть телефильм "Жарлылык айып ба?" ("Разве бедность порок?") при участии актеров театра Г.Далиевой, И.Джуманиязовой и Ш.Алламбергенова и других.

Вниманию наших маленьких зрителей были предложены аудиосказки, подготовленные артистами театра А.Нурымбетовым и И.Джуманиязовой. Каждый день сотрудники кукольного театра трудятся, оставаясь дома. А плоды их труда отражаются в социальных сетях, даря духовную радость своим постоянным зрителям.

Надеемся, что очень скоро вновь широко распахнутся двери театров нашей республики для поклонников искусства.

Х.Халилаева