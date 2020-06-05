Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

16-17 мая 2020 года преподаватели вузов и учителя школ Республики Каракалпакстан приняли участие в Международной онлайн-конференции "Переход на онлайн: педагогическая практика и безопасность", где обсуждался процесс дистанционного обучения, в том числе безопасность при использовании онлайн-платформ, методов и другие аспекты удаленного образования.

Провели конференцию Центр российских исследований, SLL & CS, Университет имени Джавахарлала Неру (Индия) вместе с Наманганским государственным университетом, Ассоциацией преподавателей русского языка Наманганской области и Московским государственным техническим университетом им. Баумана.В работе секций приняли участие около 200 специалистов и магистрантов единовременно из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, Индии, Турции и других стран. Из Республики Каракалпакстан в конференции участвовали многие учителя общеобразовательных школ и преподаватели вузов. Участники конференции-преподаватели, учителя школ и магистранты вузов — работали в 5 секциях: Воп­­росы авторского права при использовании технологии для обучения; Онлайн-обучение через мобильные телефоны; Обучение через телевидение; Русский язык, литература, перевод и культура в дистанционном обучении; обучение онлайн: взгляд учащихся. По данным ЮНЕСКО, более 190 из 195 стран мира закрыли свои учебные заведения в качестве профилактических мер в борьбе с пандемией Covid-19. Более 90% мирового студенческого населения испытывают трудности из-за этого. Учебные заведения по всему миру прилагают все возможные усилия, чтобы провести занятия среди студентов с помощью различных технологий. Сегодня дистанционное обучение (или онлайн-обучение) стало единственной возможностью для проведения обучения. Всемирный банк активно сотрудничает с правительствами разных стран, чтобы поддержать их усилия по использованию образовательных технологий для предоставления возможностей дистанционного обучения. Ми­нистерства образования в большинстве стран работают над формулированием политики, чтобы продолжить процесс обучения в своих странах. Количество пользователей онлайн-преподавания и обучения за одну ночь достигло большого количества из-за пандемической ситуации во всем мире. Было признано, что наиболее подходящим инструментом для поддержания непрерывности образования является дистанционное обучение. Но онлайн-обучение имеет свои проблемы. Они возникают из-за отсутствия сети в удаленных районах, доступа к подходящим устройствам для онлайн-занятий, плохого сетевого подключения, сложностей технического обучения для проведения или посещения онлайн-занятий как студентами-учениками, так и преподавателями и учителями. Эти проблемы могут быть решены с течением времени и обучения, но есть еще одна проблема, которая была в прошлом, настоящем и будет в будущем, это безопасность и защита при дистанционном обучении.

Выступления участников конференции вызвали неподдельный интерес аудитории, и было задано много вопросов. Наши преподаватели и учителя школ Каракалпакстана участвуют в работе веб-семинара, который проводит для нас профессор Израильского университета З.Фрайман. Он же был одним из соведущих наглядно показал, как можно на телефоне сделать с помощью специальной программы русско-каракалпакский разговорник. Наши занятия на веб-семинаре еще продолжаются и мы сделали предложение о проведении онлайн-конференции по проблемам обучения в июне у нас в Нукусе. Приглашаем всех желающих и заинтересованных учителей принять участие в программе веб-семинара. Вам необходимо выйти со своими предложениями и пожеланиями на сайты Министерства народного образования Республики Каракалпакстан и КГУ им.Бердаха.

Н.ПИРНИЯЗОВА,

старший преподаватель КГУ имени Бердаха.