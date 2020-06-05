Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕШАЮТСЯ

В рамках проекта "100 ответов на 100 вопросов" мы задали руководителю Каракалпакского территориального отделения Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан Илесбаю Кунназарову ряд вопросов, интересующих широкий круг граждан.

— В какой степени налаживается дистанционное обучение, обусловленное коронавирусной пандемией?

— Пандемия COVID-19 в настоящее время отрицательно влияет на все стороны жизни общества, в том числе и на сферу образования. В силу известных причин учебный процесс в образовательных учреждениях по всей стране был приостановлен 16 марта и внедрена технология дистанционного обучения. Онлайн-обучением были охвачены все учреждения — от дошкольных до высших учебных заведений.

После объявления в стране карантинного режима Государственная инспекция выступила не столько как надзорный орган, сколько партнерской организацией, привлекающей международных экспертов, формирующей высококлассный корпус тренеров-преподавателей.

В нашей республике в 725 общеобразовательных школах на узбекском, каракалпакском, казахском, туркменском и русском языках обучаются более 344 тысяч учеников. Для читателей не секрет, что по всей стране для узбекских и русских классов для видеоуроков отведены каналы "National Geography Wild" (1-4 классы), "Eurosport" (5-8 классы) и "Охота и рыбалка" (9-11 классы) путем бесплатного эфира. Для каракалпакских классов ежедневные 3-5-часовые видеоуроки проводятся на телеканале "Каракалпакстан".

Количество детей дошкольного возраста, в частности, от 3 до 7 лет, в Республике Каракалпакстан составляет около 156 тысяч, из них более 96 тысяч детей охвачены дошкольными образовательными учреждениями, из которых 400 — государственные, 422 — негосударственные. Для них обучение ведется на телеканале "Болажон" на основе учебной программы "Илк кадам".

Республика располагает тремя высшими учебными заведениями и шестью филиалами вузов, в которых учатся свыше 28500 студентов и магистрантов.

Для дистанционного образования студентов, контроля над их знаниями и объективной оценки знаний в каждом учебном заведении организованы образовательные платформы. Посредством этих платформ преподавателями установлены ресурсы по предметам весеннего семестра.

Если взять систему профессионального образования, то в этом году в профессиональных колледжах, специализированных спортивных школах-интернатах ожидается выпуск более 15 тысяч учащихся.

— Как в период карантинных ограничений решаются вопросы аттестации педагогических кадров?

— Очень уместный вопрос. В соответствии с графиком, утвержденном постановлением Кабинета Минис­тров Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации педагогических кадров дошкольных, общих средних, средних специальных, профессиональных и внешкольных государственных образовательных учреждений" от 13 мая 2019 года, аттестация предусмотрена ежегодно в марте-июне. Однако, в связи с карантином, аттестация кандидатов на должности преподавателей высшей и первой профессиональных категорий, а также главных и ведущих преподавателей, второй профессиональной категории и старших преподавателей будет проводиться после стабилизации эпидемиологической обстановки. Также следует отметить, что срок действия сертификатов продлен до 31 декабря текущего года.

— Осветите, пожалуйста, вопросы аттестации и аккредитации образовательных учреждений.

— В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О совершенствовании порядка аттестации и государственной аккредитации государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций" от 7 июня 2019 года, в нынешнем году планировались аттестация и аккредитация 186 общеобразовательных школ, 189 дошкольных образовательных учреждений. Из них по состоянию на 15 марта эти процедуры прошли, соответственно, 73 и 58 учреждений. Таким образом, остальные пройдут, как было сказано выше, после улучшения эпидемиологической ситуации. Напомню, что и здесь сроки действия квалификаций продлены до 31 декабря.

— Я думаю, у многих вызывают определенный интерес организуемые в республике в 2020/2021 учебном году профессиональные школы, профколледжи, техникумы. Расскажите о них...

— С нового учебного года у нас будут организованы 23 профессиональные школы, 17 профессиональных колледжей и 14 техникумов.

Сейчас в разгаре подготовительная работа. Будут созданы по одному образцовому учебному заведению, вместе с тем, в предстоящем учебном году предусмотрена приостановка расходов из госбюджета на стипендию и трехразовое питание для учащихся профессиональных школ.

Несмотря на сложнейшие условия, вызванные коронавирусной пандемией, под руководством Президента нашей страны проблемы в сфере образования последовательно решаются. Поэтому призываю граждан строго соблюдать карантинные требования, шире использовать имею­щиеся возможности.

Беседовал Д.АБИБУЛЛАЕВ,

ККИА.