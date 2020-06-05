Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:30:11, 05.06.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

НАЧАТ СЕЗОН ВЫКОРМКИ ШЕЛКОПРЯДА

Шелководы республики   приступили к работе. Предприятия-заказчики — ООО "Бустон силк" и ООО "Жайхун силк" заключили договора с фермерскими хозяйствами и шелководами на выкормку  12727 коробок грен тутового шелкопряда для получения первого и второго урожаев.

С каждым годом наращивается производственная мощность предприятий. За счет увеличения производства живого кокона увеличивается загруженность  предприятий и повышается их рентабельность.  Так по итогам сбора четырех урожаев прошлого года  было получено 684,7 тонны  живого кокона. Уже  в этом году   предприятия наметили  получение 700 тонн с двух первых весенних урожаев.

Предприятия шелковой отрасли, перейдя на кластерный  механизм работы, уже второй год подряд  самостоятельно занимаются производством коконов  тутового шелкопряда и их переработкой. Традиционную раздачу грен для весенних урожаев  проводят в конце апреля. К работе привлечены агрономы, которые  контролируют  процесс роста грен. 11 районов включены в процесс выращивания коконов тутового шелкопряда.

ООО "Бустон силк" заключило договоры с  фермерскими хозяйствами и шелководами Турткульского и Элликкалинского районов. В конце прошлого месяца  розданы 5353 коробки грен, с которых намечают получить 295 тонн живого кокона.

ООО "Жайхун силк",  работает с 9 районами. Предприятия раздало  7347  коробок грен для  получения 405 тонн живого кокона. Самое большое количество шелководов  приходится на Амударьинский район.

Ежегодно принимаются меры по улучшению кормовой базы, в связи с  чем  высаживают новые сады  шелковицы и  проводят реконструкцию старых. По итогам проведенной инвентаризации прошлого года в республике  зарегистрировано 2492 га плантаций  шелковицы и почти 2,4 млн. деревьев линейных посадок. В этом году планируют увеличить их, а именно создать 399 га новых и 2,938 саженцев  линейных посадок. Нынешней весной  создано свыше 135 га тутовых  плантаций, а также проведены линейные посадки в объеме  более 1,5 млн. саженцев  по кромкам полей.

Однако уже с прошлого года главными являются  поставленные Президентом страны   задачи, касающиеся  скорейшей диверсификации производства шелкомотальных фабрик, а именно, производство  продукции с более высокой добавленной стоимостью для насыщения внутреннего рынка и экспорта готовых изделий, над чем сегодня и работают ООО "Бустон силк" и ООО "Жайхун силк".

Сбор урожая начнется  в первых числах июня.

И.ПЕТРУШИНА

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