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Аграрная сфера

НАЧАТ СЕЗОН ВЫКОРМКИ ШЕЛКОПРЯДА

Шелководы республики приступили к работе. Предприятия-заказчики — ООО "Бустон силк" и ООО "Жайхун силк" заключили договора с фермерскими хозяйствами и шелководами на выкормку 12727 коробок грен тутового шелкопряда для получения первого и второго урожаев.

С каждым годом наращивается производственная мощность предприятий. За счет увеличения производства живого кокона увеличивается загруженность предприятий и повышается их рентабельность. Так по итогам сбора четырех урожаев прошлого года было получено 684,7 тонны живого кокона. Уже в этом году предприятия наметили получение 700 тонн с двух первых весенних урожаев.

Предприятия шелковой отрасли, перейдя на кластерный механизм работы, уже второй год подряд самостоятельно занимаются производством коконов тутового шелкопряда и их переработкой. Традиционную раздачу грен для весенних урожаев проводят в конце апреля. К работе привлечены агрономы, которые контролируют процесс роста грен. 11 районов включены в процесс выращивания коконов тутового шелкопряда.

ООО "Бустон силк" заключило договоры с фермерскими хозяйствами и шелководами Турткульского и Элликкалинского районов. В конце прошлого месяца розданы 5353 коробки грен, с которых намечают получить 295 тонн живого кокона.

ООО "Жайхун силк", работает с 9 районами. Предприятия раздало 7347 коробок грен для получения 405 тонн живого кокона. Самое большое количество шелководов приходится на Амударьинский район.

Ежегодно принимаются меры по улучшению кормовой базы, в связи с чем высаживают новые сады шелковицы и проводят реконструкцию старых. По итогам проведенной инвентаризации прошлого года в республике зарегистрировано 2492 га плантаций шелковицы и почти 2,4 млн. деревьев линейных посадок. В этом году планируют увеличить их, а именно создать 399 га новых и 2,938 саженцев линейных посадок. Нынешней весной создано свыше 135 га тутовых плантаций, а также проведены линейные посадки в объеме более 1,5 млн. саженцев по кромкам полей.

Однако уже с прошлого года главными являются поставленные Президентом страны задачи, касающиеся скорейшей диверсификации производства шелкомотальных фабрик, а именно, производство продукции с более высокой добавленной стоимостью для насыщения внутреннего рынка и экспорта готовых изделий, над чем сегодня и работают ООО "Бустон силк" и ООО "Жайхун силк".

Сбор урожая начнется в первых числах июня.

И.ПЕТРУШИНА