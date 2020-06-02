ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ УСПЕХ СТУДЕНТА НГПИ
6-20 мая этого года в столице Франции — Париже — был организован Международный многожанровый интернет-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "PRO ART", в котором принял участие и студент Нукусского государственного педагогического института по направлению "музыкальное образование", молодой жырау Давранбек Ендирбаев.
— Я и раньше неоднократно участвовал в данном конкурсе, но завоевать награду не доводилось. К нынешнему конкурсу под руководством своего наставника Ыкласа ага Моянова я готовился особенно тщательно. Исполнил отрывок из дастана "Алпамыс" и, сняв ролик, отправил организаторам, — сказал Д.Ендирбаев.
И вот, в номинации "Фольклорный вокал. Соло" юный талант удостоился первого места и диплома.
Организаторами конкурса в адрес Ыкласа Моянова направлено Благодарственное письмо.
Напомним, что в IV Международном конкурсе-фестивале искусств "Gloria" в городе Алматы (Казахстан) в номинации фольклорного вокала Д.Ендирбаев также был признан победителем.
И.МАТЕКОВ,
корреспондент ККИА.