Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ УСПЕХ СТУДЕНТА НГПИ

6-20 мая этого года в столице Франции — Париже — был организован Международный многожанровый интернет-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "PRO ART", в котором принял участие и студент Нукусского государственного педагогического института по направлению "музыкальное образование", молодой жырау Давранбек Ендирбаев.

— Я и раньше неоднократно участвовал в данном конкурсе, но завоевать награду не доводилось. К нынешнему конкурсу под руководством своего наставника Ыкласа ага Моянова я готовился особенно тщательно. Исполнил отрывок из дастана "Алпамыс" и, сняв ролик, отправил организаторам, — сказал Д.Ендирбаев.

И вот, в номинации "Фольклорный вокал. Соло" юный талант удостоился первого места и диплома.

Организаторами конкурса в адрес Ыкласа Моянова направлено Благодарственное письмо.

Напомним, что в IV Международном конкурсе-фестивале искусств "Gloria" в городе Алматы (Казахстан) в номинации фольклорного вокала Д.Ендирбаев также был признан победителем.

И.МАТЕКОВ,

корреспондент ККИА.