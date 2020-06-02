Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:24:08, 02.06.2020
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Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Беды сплачивают народ...

268 СЕМЬЯМ ПЕРЕДАНЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

В рамках общенародного движения "Доброта и поддержка" малообеспеченным семьям и лицам, нуждающимся в социальной поддержке, проживающим в столичном махаллинском сходе граждан №2 "Наубахар" попечительскими организациями переданы продукты питания.

— В целом в нашем сходе граждан живут 1132 семьи. На днях, ввиду социально-экономических сложностей, вызванных коронавирусной пандемией, 268 малообеспеченных семей получили продукты питания. Продукты предоставили Северо-Западный военный округ, Национальная гвардия, депутаты Нукусского городского кенеса, КГУ, Нукусский городской специализированный строительный рынок, торговый комплекс "Темир жол дарбент сауда" и ряд других предпринимательских субъектов, — говорит председатель схода граждан Б.Калилаев. — А также столичный хакимият раздал 53 семьям рассады баклажана, помидоров и перца, Нукусский городской Центр содействия занятости безвозмездно построил 5 семьям теплицы, 55 безработных жителей трудоустроены на общественные работы в системе управления благоустройства.

Эти меры государства призваны способствовать смягчению положения наиболее социально уязвимых граждан в период карантинных ограничений.

А.ОРАЗОВ,

ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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