ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МУЙНАКА БУДЕТ ВОЗРАСТАТЬ

В Узбекистане, наряду с другими отраслями экономики, проводятся масштабные реформы и в сфере туризма. В первую очередь, заложена нормативно-правовая база для ее развития.

Единым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в данной отрасли, является Закон Республики Узбекистан "О туризме". Вместе с тем также приняты различные нормативные документы, призванные кардинально изменить и улучшить условия для развития данной отрасли.

Хорошим потенциалом для развития туризма обладает Муйнакский район. Широкомасштабные работы по социально-экономическому развитию Муйнакского района, начавшиеся после поездки Президента Ш.Мирзиђева, включили в себя и кардинальные меры по созданию современной туристической инфраструктуры региона.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района Республики Каракалпакстан" от 16 января 2019 г. осуществляется строительство аэропорта, запланирован ремонт трех самолетов АН-2 и приобретение двух вертолетов для организации услуг по перевозке туристов по маршруту Нукус-Муйнак-побережье Аральского моря.

Огромное влияние на формирование туристического бренда Муйнака оказали проведение в 2019 году соревнования по автомотоспорту "Ралли Муйнак", в котором участвовали спортсмены не только нашей страны, но и ближнего зарубежья, и проведение этнофестиваля "NavrUz". Данные мероприятия посетили, в общей сложности, более 10 тысяч внутренних и иностранных туристов (Казахстан, Россия, Китай, Польша и т.д.).

Так как раньше в Муйнаке места посещения туристов в основном ограничивались так называемым "кладбищем кораблей" и Экологическим музеем, теперь же большое внимание уделяется увеличению количества достопримечательностей. За прошлый год и первый квартал этого года были построены и сданы в эксплуатацию музейный комплекс "История Аральского моря", "Аллея ремесленников", установлены такие селфи- объекты, как "Книги", "Указатели городов мира", "Одуванчик", тематические скамейки ("Счастье", "Ковер" и "Муйнак"), смартфон, караван верблюдов, стела "Муйнак" и т.д. Большой интерес у туристов вызывают открытые по инициативе Генеральной прокуратуры комплекс "Восточный хаммам", хостел и частный музей "Домик рыбака" с сувенирной лавкой.

С целью развития паломнического туризма возводится архитектурный комплекс "Хаким ата", включающий в себя мавзолей, мечеть, пункт общественного питания и библиотеку. Кроме этого, осуществлены ремонтные работы кладбищ "Токмак ата" и "Жантемир ишан", являющихся местами паломничества.

Также, большое внимание уделяется как повышению квалификации сотрудников сферы туризма района, так и обучению начинающих предпринимателей и ремесленников. Генеральной прокуратурой, совместно с Комитетом по развитию туризма, Торгово-промышленной палатой и ассоциацией "Хунарманд" за прошедший период были организованы 21 семинар и мастер-классы по предпринимательству, туризму, ремесленничеству, в которых приняли участие более 300 человек.

Развитие ремесленничества оказывает непосредственное влияние на увеличение туристического потока.

По инициативе Генеральной прокуратуры 20 девушек прошли курс обучения по ковроткачеству в Бухаре, а 18 молодых людей обучались различным видам ремесленничества в Хиве. Кроме этого, в данное время осуществляется строительство ковроткаческого цеха, в котором будут трудоустроены 50 женщин района.

В настоящий момент ведутся работы по реализации 8 проектов в сфере туризма на общую сумму 6,3 млрд. сумов (из них 4 — создание новых гостиниц, 1 — зона отдыха для туристов, 1 — расширение деятельности).

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан" от 12 февраля 2020 года, началась реализация агро- и экотуристского проекта "My Garden in the Aral Sea" ("Мой сад в Аральском море"), заключающегося в посадке саженцев деревьев и кустарников. Для этой цели было выделено 1,8 га земли на опытном-производственном участке "Муйнак" Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан, на котором осуществляется посадка саженцев фруктовых и декоративных деревьев и кустарников. Второй этап посева саженцев будет осуществлен на высохшем дне Аральского моря.

Конечно, сегодня огромное негативное влияние на развитие туристического сектора оказывает пандемия коронавируса. По оценкам Всемирной туристической организации ООН, в этом году по сравнению с 2019 годом ожидается сокращение международного туризма на 80%.

Уже сейчас следует скорректировать перспективные планы по развитию данного сектора в Муйнакском районе с учетом эффекта пандемии. В связи с чем, целесообразно уделить большое внимание режиму санитарной безопасности и постоянной дезинфекции, внедрить бесконтактные технологии регистрации туристов и оплаты за услуги, пересмотреть планировку хостелов и гостевых домов, мест общественного питания с учетом социальной дистанции.

Все же, принимая во внимание усилия руководства нашей страны по поддержке секторов экономики и уменьшению негативных последствий пандемии коронавируса, есть уверенность, что сектор туризма уже в ближайшее время выйдет на нормальную траекторию развития, а Муйнакский район станет одним из популярных мест для посещения не только для зарубежных туристов, но и для гостей из соседних регионов страны.

М.Косназаров,

прокурор Управления Генеральной прокуратуры Узбекистана.