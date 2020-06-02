Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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Аварийные отключения электроэнергии в Бухарской области, произошедшие вследствие ураганных ветров 27 апреля этого года, не оставили равнодушным и коллектив акционерного общества "Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей".

Как передает пресс-служба акционерного общества, ремонтная бригада в составе 22-х инженерно-технических работников принимала активное участие в ремонтно-восстановительных работах в системе электроснабжения Каракульского и Алатского районов. В частности, энергетики из Каракалпакстана в течение 16 дней проводили ремонт воздушных линий, обслуживающих 40 трансформаторных пунктов в сельском сходе граждан "Янги хает" Алатского района. Ими заново установлены более 40 и восстановлены 60 железобетонных столбов линий электропередач. А также надежно устранены более двухсот обрывов проводов и кабелей.

В целом, замена свыше трехсот столбов низковольтных линий, устранение более чем пятисот обрывов позволили восстановить электроснабжение без малого 4 тысяч человек.

От имени хакимията Алатского района нашим энергетикам вручено Благодарственное письмо, а население с чувством огромной признательности проводило их домой.

ККИА