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Советы врача

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

В связи с введенными в стране карантинными мерами по причине эпидемии COVID-19 большая часть населения находится дома. На самоизоляции, тем самым помогая врачам бороться с эпидемией.

Длительное пребывание дома ограничивает в движении, что не полезно для здоровья, особенно у людей немолодых. Малоподвижный образ жизни может вызвать некоторые заболевания, среди которых и артериальная гипертония. Я хочу рассказать, как уберечь себя от болезни и поддерживать здоровый образ жизни.

Артериальная гипертония (гипертензия, гипертоническая болезнь) — является одним из наиболее частых заболеваний современности, при этом она ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, с появлением которых жизнь становится не в радость. Артериальная гипертония связана с периодическим или стойким повышением артериального давления. По данным Всемирной организации здравоохранения установлено, что безопасный уровень артериального давления составляет менее 140/90 мм рт.ст.

При артериальном давлении сильный поток крови давит на сосуды и питаемые ими органы: мозг, сердце, почки. При длительно текущей гипертонии вышеперечисленные патологические процессы (даже при отсутствии жалоб) могут привести к инсульту, ишемической болезни сердца (стенокардия), инфаркту миокарда, сердечной и почечной недостаточности. Резкие и неожиданные скачки артериального давления могут спровоцировать сильные головные боли и головокружения, которые нельзя будет снять традиционными препаратами.

Полностью вылечить это заболевание невозможно, однако артериальное давление можно держать под контролем. Чем раньше вы выявили артериальную гипертонию и начали за ней наблюдать в динамике, тем меньше риск развития осложнений гипертонической болезни в будущем. Отметьте для себя! Не измеряя артериальное давление, невозможно выявить заболевание!

Причины артериальной гипертонии остаются неизвестными в 90% случаев. Тем не менее, известны определенные факторы, увеличивающие риск развития артериальной гипертензии:

Возраст (повышенное артериальное давление наиболее часто развивается у лиц старше 35 лет, причем, чем старше человек, тем, как правило, выше цифры его артериального давления). Наследственная предрасположенность к гипертонии у родственников первой степени (отца, матери, бабушки, дедушки, родных братьев и сестер) достоверно означает повышенную вероятность развития болезни. Риск возрастает еще больше, если повышенное артериальное давление имелось у двух и более родственников). Курение (компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм сосудов. Не только никотин, но и другие вещества, содержащиеся в табаке, способствуют механическому повреждению стенок артерий, что предрасполагает к образованию в этом месте атеросклеротических бляшек). Чрезмерное употребление алкоголя (ежедневное употребление крепких спирт­ных напитков увеличивает артериальное давление на 5-6 мм.рт.ст. в год). Чрезмерная подверженность стрессам Если стресс продолжается длительное время, то постоянная нагрузка изнашивает сосуды и повышение артериального давления становится хроническим. Атеросклероз (избыток холестерина ведет к потере артериями эластичности, а атеросклеротические бляшки сужают просвет сосудов, что затрудняет работу сердца. Все это ведет к повышению артериального давления). Однако и гипертония, в свою очередь, подстегивает развитие атеросклероза, так что эти заболевания являются факторами риска друг друга. Чрезмерное потребление соли ( избыток соли в организме часто ведет к спазму артерий, задержке жидкости в организме и, как следствие, к развитию гипертонии). Ожирение (люди с избыточной массой тела имеют более высокое артериальное давление, чем худые). Подсчитано, что каждый килограмм лишнего веса означает увеличение артериального давления на 2 мм.рт.ст). Недостаточная физическая активность (люди, ведущие малоподвижный образ жизни, на 20-50% больше рискуют заболеть гипертонией, чем те, кто активно занимается спортом или физическим трудом. Нетренированное сердце хуже справляется с нагрузками, а обмен веществ происходит медленнее).

Поэтому так важно людям здоровым придерживаться здорового образа жизни с целью предупреждения гипертонии: не курить. Не употреблять алкоголь, вести подвижный образ жизни, правильно питаться. Это поможет и не набирать лишний вес, и не приобрести серьезные заболевания.

Если же вы страдаете артериальной гипертонией, то необходимо придерживаться советов врача и даже в сегодняшние карантинные дни дома не ограничивать себя в движениях.

Ж.Баймуратова,

заведующая отделением неврологии Нукусского городского медицинского объединения.