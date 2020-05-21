Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Узбекистан — наш общий дом

В ДРУЖБЕ И СПЛОЧЕННОСТИ — НАША СИЛА

В Республике Узбекистан вопросам обеспечения мира и спокойствия, межнационального и межконфессионального согласия уделяется приоритетное внимание.

Для нашей страны с ее многообразием культур, традиций, этносов национальный вопрос носит фундаментальный характер. У нас плодотворно работают национальные культурные центры, которые вносят значительный вклад в решение вопросов межнационального мира. И в Республике Каракалпакстан осуществляют свою деятельность пять национальных культурных центров, среди которых свое достойное место занимает Ассоциация корейских культурных центров. Весной этого года исполнилось 30 лет со дня создания этой организации. У истоков объединения корейской диаспоры Каракалпакстана стоял Тюгай Алексей Сендич. Выпускник НГПИ имени Ажинияза, он прошел трудовой путь от учителя школы до советника министра народного образования Каракалпакстана, долгие годы работал в аппарате Областного комитета партии. В 1990 году возглавил Ассоциацию корейцев республики. За 8 лет пребывания на этой должности способствовал возрождению корейской национальной культуры, отдал много сил организации курсов изучения корейского языка, установлению культурно-гуманитарных связей между Кореей и Каракалпакстаном, активно пропагандировал достижения диаспоры в СМИ. За безупречную работу награжден Орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Каракалпакстан". Его достойную работу продолжили Зоя Яковлевна Тен, Федор Тимофеевич Хан, Константин Николаевич Пай, Илларион Максимович Хан. С 2013 года Ассоциацию возглавляет Марина Александровна Когай.

— Наша работа нацелена на пропаганду корейской культуры и языка через работу кружков по изучению корейского языка, фольклорного танца, а также хора "Ариран", где поют наши ветераны, — рассказывает Марина Александровна. — Проводим региональный фестиваль корейского языка совместно с корейским культурным центром из Хорезма. Участники хора "Ариран" постоянно участвуют в конкурсе хоровых коллективов, где занимают призовые места. Исполнение народных песен для них — не просто самовыражение. Произведения, включаемые в репертуар, бывают историческими, патриотическими, бытовыми, лирическими и т.д. Через них участницы хора изучают корейский язык, графику, национальные одеяния и украшения, т.е. приобщаются к культуре своего народа. Несмотря на преклонный возраст многих из них, регулярно выезжают на конкурсы в Навои, Ташкент и другие города. В кружках по изучению корейского языка занимаются представители и молодого, и старшего поколения. Все мы с большим удовольствием отмечаем наши национальные корейские праздники, встречаем Новый год по Восточному календарю. Конечно же, также широко празднуем Навруз, День независимости страны. В 2007 году в Нукус приехала первая группа специалистов из Республики Корея во главе с доктором медицинских наук Ким Джон Ю. В этой группе были врачи-офтальмологи, педиатры, специалисты по иглотерапии, стоматологи. Большая группа детей и взрослых была осмотрена приезжими специалистами, были проведены операции, оказана стоматологическая помощь. На следующий год южнокорейский медицинский десант привез и художественный коллектив, который выступил с концертами в Нукусе. Это было сделано с целью сближения культур, чтобы жители Каракалпакстана узнали Корею не только через врачей, но и через искусство. И вот уже 12 лет каждую осень во время празднования корейского национального праздника "Чусок" специалисты из Сеула спешат в дни своего отдыха к нам в республику, чтобы помочь населению республики. Надо сюда добавить и тот факт, что едут они за свой счет, везут сюда множество медицинской аппаратуры, инструментов, лекарственных препаратов. Затем эти инструменты и аппаратура оставляются в дар нашим медицинским учреждениям. За эти годы специалистами ведущих клиник Южной Кореи было проведено более 500 челюстно-лицевых операций, сотни — офтальмологических, даны медицинские консультации. Эта благородная миссия друзей нашла свое продолжение в подписанном в 2012 году Меморандуме о сотрудничестве между министерствами народного образования, здравоохранения, Ассоциации корейцев Каракалпакстана с одной стороны и ННО "FRENDS" ( Республика Корея) с другой на 5 лет. В 2017 году в Нукусе была проведена Международная конференция по результатам работы по реализации вышеуказанного Меморандума. Стороны пришли к единому мнению: работа идет плодотворная и необходимо ее продолжать. Меморандум о сотрудничестве был продлен еще на 5 лет. В этом документе прописано также участие медиков из Сеула в совместном проекте "Профилактика кариеса у детей методом коллективной чистки зубов с последующим полосканием фторным раствором". Более 10 тысяч учащихся из 11 школ Нукуса уже в течение ряда лет участвуют в этом проекте. И результаты налицо: ни один участник проекта за эти годы не обратился за медицинской помощью к стоматологу. Я координирую работу этого проекта. В результате совместного плодотворного сотрудничества врачей-офтальмологов за эти несколько лет шесть наших специалистов прошли курсы повышения квалификации на базе ведущих клиник Сеула. Несомненно, за этот срок пройден немалый путь становления и развития нашей Ассоциации. Я благодарна всем руководителям республики за их внимание и поддержку нашей Ассоциации, нашим ветеранам за активное участие в работе. Ассоциация за этот срок прошла свой тернистый путь становления и развития. Главное — у нас есть потенциал для работы, есть желание и силы, поддержка государственных органов и Посольства Республики Кореи. Это придает нам силы для дальнейшей работы.

Записала К.ПИРНАЗАРОВА