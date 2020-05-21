Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Международному Дню музеев

СОКРОВИЩНИЦА ИСТОРИИ КРАЯ

Музеи являются уникальными эстетико-воспитательными центрами и храмом истории, поистине сокровищницами истории края.

Впервые музей возник в Александрии как собрание памятников искусства, старины. В Европе музеи возникли в XVI — XVII веках, а в Средней Азии они появляются в конце XIX века. В 1876 году открылся Ташкентский публичный музей, а в начале XX века начинает свою работу Комитет по музейным делам и решается вопрос о создании музея в Каракалпакстане. По результатам собранных Каракалпакской этнографической экспедицией экспонатов 16 мая 1929 года в Турткуле, бывшей на то время столицей республики, открывается первая выставка, которая явилась основой краеведческого музея в республике. Из-за случившегося наводнения в Турткуле, музей временно перебазировали в старый город Нукуса. А в 1965 году историко-краеведческий музей открыл свои двери в центре столицы, где более 50 лет радовал жителей и гостей республики своими редкими экспонатами, интересными встречами, разнообразной воспитательной, нравственной работой. Сегодня необходимо отдать дань уважения памяти первых организаторов музея — Н.Баскакова, Н.Тарчинской, Г.Убайдуллаева, К.Аймбетова, Э. Досназарова, чьими руками были собраны уникальные экспонаты для музея. Не могу не упомянуть своих наставников, внесших неоценимый вклад в развитие и становление нашего музея. Это — настоящие патриоты республики, которые своим трудом, преданностью делу смогли поставить музейное дело на высокий уровень. Моими наставниками и учителями были Л.Лигецкая, Ш.Сапарова, Г.Камалова, Т.Уразымбетова, Т.Кощанов, С.Ержанова, А.Жиемуратова, С.Жолдасбаева. Мне приятно вспомнить этих замечательных руководителей, которые помогли мне — выпускнице института — полюбить профессию, набраться опыта, сформироваться как личность, а впоследствии стать во главе этого уникального храма истории и этнографии. Являясь хранилищем богатейшего наследия каракалпакского народа, деятельность музея направлена на повышение уровня экспозиции, улучшение научно-исследовательской, культурно-массовой работы. И всему этому я обучалась и перенимала опыт у ученых-историков, археологов, этнографов Ш.Бабашева, Г.Ходжаниязова, М.Камалова. С 1987 года и до конца своей жизни А.Худайбергенов был директором нашего музея. Прекрасный организатор, болеющий душой за работу, чудесный человек сделал много для пополнения экспозиции музея, привлечения к нашей работе ученых, писателей, художников. За эти годы прошли большие изменения в плане экспозиции музея, историко-воспитательной работы с учащимися школ, была организована археолого-этнографическая экспедиция по изучению жизни "верхних" каракалпаков в Бухарской и Сурхандарьинской областях. В целях пропаганды музейных ценностей впервые были изданы буклеты, плакаты и путеводитель "Государственный краеведческий музей". Стало традицией проведение вечеров-воспоминаний, празднование юбилеев наших поэтов и писателей и многое другое. В годы моего руководства музеем, наш коллектив принял участие в первом фестивале музеев и был удостоен диплома 1-степени. Широко и ярко мы провели празднования 75-летия и 80-летия нашего Краеведческого музея. Большую работу провели у нас в музее по реставрации экспонатов волонтеры из Германии. Сорок лет я с большой радостью и удовольствием работала в храме истории нашего края, возглавляла этот уникальный по своим экспозициям музей. Конечно, нашему музею с его богатыми, поистине уникальными экспонатами, необходимо было новое здание, отвечающее всем требованиям. И к юбилею музея — его 90-летию, прекрасное по архитектуре, условиям здание было построено в центре Нукуса.

И в этот замечательный праздник, который ежегодно отмечают во всем мире мои коллеги, поздравляю их всех с праздником — Международным днем музеев.

С.Нурабуллаева,

заслуженный работник культуры Республики Каракалпакстан.