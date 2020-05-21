Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Международному Дню музеев

ЖЕМЧУЖИНА КАРАКАЛПАКСТАНА

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого является гордостью нашей страны. Каждый год сюда приезжают туристы из разных уголков мира, чтобы своими глазами увидеть всемирно известные коллекции музея, которые оставляют неизгладимые впечатления.

С такой же теплотой вспоминает о нашем музее профессор, редактор онлайн-журнала "Балтик курс" Ольга Андреевна Павук, чью статью, опубликованную в этом журнале, мы предлагаем вниманию читателей газеты в преддверии Международного дня музеев.

Несколько лет назад из-за тумана мы застряли в аэропорту Ташкента на всю ночь. Именно там я познакомилась с бухарским евреем, живущим в Штатах. Он и рассказал мне о музее авангарда в Нукусе, созданном в 1966 году художником и собирателем артефактов и произведений современного искусства Игорем Савицким. Это он спас чуть не уничтоженные Хрущевым картины художников-авангардистов и вывез их в Нукус.

Сегодня в музее хранятся 100 тысяч экспонатов, 80 тысяч из них собраны самим Савицким, в том числе 50 тысяч картин. Невероятно, но факт! — одна из работ — "Бухарский еврей" Ю. Разумовской. Увидеть же в залах двух современных музейных зданий можно лишь 3-4% работ и предметов, остальное лежит в запасниках, но экспозиции меняются часто. Настоящая сокровищница мирового искусства! Признанная специалистами, но пока не слишком популярная в самом Узбекистане. Но те, кто там побывал, понимают, отчего дзинькает, по выражению Славы Полунина, и мурашки по коже бегают. Осмотр музея мы начали со знакомства с его основателем.

Игорь Савицкий — создатель музея

Игорь Витальевич Савицкий. Ему посвящен отдельный зал. На фотографиях красивый молодой человек на фоне палаток. Впервые Савицкий попал в Среднюю Азию во время второй мировой войны, вместе с Московским художественным институтом, эвакуированным в Самарканд. Два года в Самарканде определили его судьбу. Вновь в Среднюю Азию он попадает с Хорезмской археологической экспедицией АН СССР, работая с 1950 по 1957 гг. в ее составе художником на территории древнего Хорезма, большая часть которого занимает современный Каракалпакстан. С 1956 года Савицкий работает в Каракалпакском НИИ, а затем в историко-краеведческом музее. Изучает народное творчество края, занимается собирательством артефактов, предметов быта и искусства. В 1966 году он возглавил Музей искусств Каракалпакстана. Художник, реставратор, этнограф, всю свою жизнь Игорь Савицкий целиком посвятил любимому делу. Это он собрал и вывез из Москвы коллекцию работ художников-авангардистов, составившую при отправке в Нукус два вагона произведений искусств. В 1984 году музею присвоено имя его основателя.

Несколько залов музея рассказывают об истории и искусстве древнего Хорезма от эпохи бронзы до возникновения на территории Каракалпакстана древних государств. 15 тысяч экспонатов, найденных в экспедициях в 50-х годах. Терракотовые скульптуры. Обсерватория, более древняя, чем Улугбека в Самарканде. Дахму — насыпное сооружение, где много веков назад люди, исповедовавшие зороастризм, справляли обряд прощания с умершими. Сосуды-оссуарии, в которых выносили останки, чтобы захоронить на соседних возвышенностях. И еще множество различных предметов быта, найденных археологами. В раскопках этих принимал участие и Савицкий. Он же собирал по домам старинную утварь, украшения и пр. Все это расположилось в витринах музея.

Оставшееся время мы посвятили осмотру картин, собранных Савицким, в числе которых были образцы русского и туркестанского авангарда. Л.Попова, А.Шевченко, А.Николаев (Усто-Мумин), В.Лысенко, Г.Никитин, Р.Фальк, В. Пестель, М. Ле-Дантю, Р.Мазель, А.Волков, П.Беньков, М.Курзин, Н.Карахан, Е. Каравай, У.Тансыкбаев и многие другие имена известные и не очень. Коллекция картин местных художников К.Саипова, К.Бердимуратова и Ж.Куттымуратова. Целый ряд полотен самого И. Савицкого.

С 1966 по 1984 гг. Игорь Савицкий вывез из Москвы и других городов Советского Союза свыше 44 тысяч работ забытых художников. Вдали от центра запрещенные и неугодные власти полотна обрели шанс на жизнь.

Многие работы И. Савицкий буквально "раскопал" у родственников и знакомых художников. Часть была почти уничтожена временем. Так, портрет Навои художника Г. Никитина, выпрошенный у вдовы художника, был на грани исчезновения, а после реставрации считается лучшим изображением поэта. Некоторые забытые имена художников восстали из пепла. Есть и такое: ксерокопия с фотографии картины "Капитал" из архива уголовного дела НКВД Н. Курзина. В 1975 году Надежда Ходасевич-Леже — вдова французского художника Фернана Леже, передала в дар музею Савицкого 79 копий с шедевров мировой скульптуры из разных музеев мира.

Парадокс, но коллекция создавалась на государственные деньги, которые выделялись музею на приобретение экспонатов. По оценке специалистов, значимость и масштабность нукусского собрания русского авангарда уступает лишь всемирно известной коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.

Библиотечный фонд музея насчитывает около 10 тысяч книг научного характера по истории, этнографии, археологии, истории искусств и справочников. Но, к сожалению, среди сувенирной продукции в киосках музея мы не нашли альбома с иллюстрациями. Сказали: был, но закончился.

Музей искусств имени Савицкого — настоящая жемчужина не только Каракалпакстана, но и всего Узбекистана, наряду с раскрученными для туристов Самаркандом, Бухарой, Хивой и Ферганой.