Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Туризм

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД

Эпидемия COVID-19 затормозила экономическое развитие во всем мире, что, конечно, сказывается и на благосостоянии граждан и стран.

С начала мая, несмотря на продолжение эпидемии и действия карантинных мер, ряду предприятий разрешено возобновить свою деятельность. Не переставали работать субъекты предпринимательства агропромышленного комплекса, приступили к работе крупные промышленные предприятия. Постепенно активизируются разрешенные виды деятельности торговли и сервисных услуг в регионах с более благоприятной эпидемиологической ситуацией. Одна из наиболее пострадавших отраслей экономики — туризм — все не может возобновить свою деятельность. Пустуют гостиницы, хостелы, гостевые дома, отменены многочисленные туры на начало туристического сезона нынешнего года. Страдает и частное предпринимательство, задействованное в туристической отрасли.

Как сообщает пресс-служба Каракалпакского территориального управления Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма уже в первом квартале нынешнего года по региону отмечено снижение суммы туристических сборов, поступаемых от гостиниц. Если за первый квартал прошлого года денежные поступления с туристического сбора по Каракалпакстану составляли 44,2 млн. сумов, то в этом году за аналогичный период эта сумма равнялась 34,1 млн. сумам. А полноценное введение карантинных мер, закрытие всех границ, не только государственных, но и административных, практически парализовали отрасль. Для смягчения экономических последствий и в целях поддержки туризма в стране принят ряд мер.

Важным подспорьем стал Указ Президента страны "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений" от 19 марта 2020г., предусматривающий поддержку субъектов предпринимательства в туристической отрасли. Согласно ему, в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора. Рекомендовано Кенгашам народных депутатов районов и городов снижать на 30 процентов фиксированные суммы налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых напрямую или косвенно зависит от сферы туризма.

Органам государственной власти на местах предоставлять хозяйствующим субъектам на 6 месяцев отсрочку по уплате налогов на имущество, земельного и на пользование водными ресурсами без взимания процентов. При этом предоставление отсрочки (рассрочки) по указанным налогам осуществляется на основании заявления налогоплательщика и заключений руководителей региональных подразделений Министерства экономического развития и сокращения бедности и Министерства финансов без истребования других документов. Поручено налоговым органам приостановить начисление пени по налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами хозяйствующим субъектам, испытывающим временные трудности, а также не принимать меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

Сроком до 1 октября 2020 года отсрочены выплаты задолженностей по кредитам (без начисления штрафных санкций), выданные туристическим операторам, субъектам гостиничного бизнеса, транспортно-логистическим компаниям и другим предприятиям туристической отрасли на общую сумму 5 трлн. сумов.

На сегодняшний день в Каракалпакстане функционируют 31 гостиница, 12 гостевых домов, 3 хостела, 4 юртовых лагеря. Свою деятельность осуществляют 31 тур­агентство, туристов обслуживают 24 автотранспортных средства.

И.ПЕТРУШИНА