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Экология

ПРИАРАЛЬЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Центральная Азия является одним из уникальных по своему географическому местоположению и природному потенциалу регионов мира.

Как и многие регионы она оказалась в центре целого ряда экологических угроз. Сегодня с большой тревогой нужно отметить, что мы являемся свидетелями беспрецедентной экологической катастрофы, вышедшей за границы Центральноазиатского региона и превратившуюся в проблему мирового масштаба. В истории цивилизации не было такого случая, чтобы на глазах одного поколения исчезало целое море.

К 60-м годам XX века Аральское море представляло собой четвертое по величине озеро в мире, и на карте выглядело довольно внушительно. Чтобы представить масштабы водоема, достаточно заметить, что он был больше Азовского моря почти в два раза, а Ладож­ского озера — в четыре раза.

До 1964 года площадь моря, в которое впадали Амударья и Сырдарья, равнялась 68,9 тыс. км2, объем воды составлял 1083 км3. Причем, самая глубокая точка составляла 67 метров, а средняя глубина колебалась около 17 метров. Сезон навигации длился семь месяцев, действовали такие крупные порты, как Аральск и Муйнак.

К тому же, Аральское море обладало богатейшими природными запасами, а зона Приаралья считалась процветающей и биологически богатой экосистемой. Население региона довольно успешно вело хозяйство и обеспечивало жизненные потребности.

Море представляло большую рыбопромысловую ценность, были времена, когда ежегодный улов рыбы доходил до 30-35 тысяч тонн, в нем обитало 38 видов рыб. В городах Аральске и Муйнаке находились крупные рыбоперерабатывающие заводы, выпускающие до 20 млн. банок консервов в год. Было развито ондатроводство, объемы заготовок шкурок ондатры достигали 250 000 тыс. штук в год.

На обширных территориях Приаралья фауна была богатой, здесь обитали более чем 150 видов птиц, такие виды копытных, как сайгак, бухарский олень, джейран, устюртский горный баран, а флора региона составляла 638 видов растений. Море было домом для бесчисленных озерных птиц и пристанищем для миллионов перелетных птиц. В дельте Амударьи камышовые заросли покрывали 900 000 гектаров, в дельте Сырдарьи — более 200 000 гектаров.

Также, бассейн Аральского моря, в первую очередь, влиял на климат региона, непосредственно на естественное географическое и экологическое состояние в радиусе 300 км, поддерживая постоянную температуру и влажность летом и зимой.

Но, к сожалению, все это в прошлом. В течение жизни одного поколения исчезло море. Высыхание моря — это яркий пример экологической проблемы с серьезными социально-экономическими последствиями, с которой прямо или косвенно связаны все государства Центральной Азии, а экологические последствия до сих пор еще полностью не оценены.

Кризисная ситуация, вызванная высыханием Аральского моря, сложилась в результате проводимой экономической и сельскохозяйственной политики нерационального использования водных ресурсов и роста объемов безвозвратного водопотребления на орошение.

В результате, уровень моря понизился на 29 м, площадь акватории уменьшилась более чем наполовину, береговая линия отступила на 120 км, а сам объем моря сократился на 90%. Море потеряло былое рыбно-хозяйственное и транспортное значение. О рыбохозяйственном значении моря сейчас напоминают лишь ржавые остовы рыбацких судов, оставшихся на бывшей прибрежной полосе и являющихся символом убитой рыбной отрасли.

В 1990-х годах некогда единый водный бассейн распался на два водоема: Большой и Малый Арал. А на огромной территории осушенного дна моря появилась новая пустыня — Аралкум, площадью более 5,5 млн. га, которая несет угрозу нормальной жизнедеятельности людей и окружающей среде не только в непосредственной близости от нее, но и в других регионах.

Отступившее море оставило после себя 54 тыс. км2 сухого морского дна, покрытого солью, а в некоторых местах еще и отложениями из различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, смытых когда-то стоками с полей. В настоящее время во время ураганов смесь из соли, пыли и ядохимикатов поднимается в атмосферу и разносится кругом в радиусе 500 км и больше, загрязняя воздух и засаливая плодородные земли. Ученые сообщают, что эта пыль уже фиксируется в Арктике.

Нарушился экологический баланс региона, что привело к исчезновению множества целого ряда представителей фауны и флоры, гибели всего живого на сотни километров вокруг моря. Вырублены или погибли от недостатка воды тугаи, высохли более 60% камышовых зарослей в низовьях Амударьи.

Также местное население страдает от большой распространенности респираторных заболеваний, анемии, рака горла и пищевода, а также расстройств пищеварения, участились заболевания печени и почек.

В сложившихся условиях, связанных со значительным падением уровня воды в Аральском море экологическая ситуация в дельте Амударьи не может иметь разрешения в полном объеме в рамках обратного исторического прошлого. Вместе с тем, усилия стран Центральноазиатского региона по отдельности и особенно Узбекистана и Казахстана по смягчению последствий высыхания моря создают достойные условия для населения в Приаралье.

Без преувеличения можно отметить, что в нашей стране в целях преодоления последствий высыхания и сохранения экологической обстановки в регионе осуществляются комплексные меры по сохранению водного баланса и биологических ресурсов, улучшению экологической обстановки в регионе, повышению уровня и качества жизни населения и росту его благосостояния.

В первую очередь, необходимо отметить, что за годы независимости создана современная фундаментальная нормативно-правовая база по обеспечению охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Приняты и действуют более 30 законов и свыше 150 нормативно-правовых документов в данной сфере.

Жизненно важное значение имеет рациональное и бережное использование водных ресурсов. Проводимая Республикой Узбекистан последовательная политика рационального природопользования позволяет реализовать меры по совершенствованию управления земельными и водными ресурсами, интенсификации сельского хозяйства.

В Государственную программу по реализации "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах" включены мероприятия, предусматривающие повышение уровня плодородия почв и мелиоративное улучшение орошаемых земель, сохранение уникальной флоры и фауны, совершенствование системы обращения с отходами, реабилитацию экологической обстановки в Приаралье.

Необходимо отметить, что правительство страны осуществило большую работу по созданию инфраструктуры озерных систем дельты Амударьи. В результате принятых мер за последние годы обводнено 180 тыс. га дельты Амударьи, созданы локальные водоемы. В настоящее время реализуется проект по улучшению экологической обстановки в регионе Южного Приаралья "Создание малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи" (Фаза-II), по результатам реализации которого будет создан искусственно-регулируемый водоем общей площадью водной поверхности 208,69 тыс. га.

Основным назначением создания водоемов в дельте Амударьи является оздоровление экологической обстановки, частичное восстановление нарушенных и создание новых экосистем, обеспечение регулируемости водного режима водных объектов проектной зоны, сохранение и устойчивое развитие биоразнообразия и повышение естественной продуктивности биоресурсов Приаралья.

Одним из важных компонентов улучшения экологической ситуации в регионе также является создание "лесных зон" с использованием засухоустойчивых и солеустойчивых местных кустарников.

В этих целях с 2018 года в регионе по специальной технологии осуществляются широкомасштабные лесомелиоративные работы по засеву около 3,2 миллиона гектаров высохшего дна моря защитными лесонасаждениями. Так всего лишь за зимне-весенний период 2018-2019 годов защитными лесонасаждениями покрыто 461 тысяча гектаров. Далее, исходя из накопленного опыта, в зимне-весенний период 2019-2020 годов зеленым покровом было засеяно еще 706 тысяч гектаров саксаулом.

Конечным же результатом проводимой работы является доведение площади лесопосадок на узбекской части высохшего дна Арала до 60% его территории к 2030 году.

Саженцы предварительно выращивают в питомниках более 80 лесхозов по всей стране, за каждым из которых на осушенном дне моря закреплена территория, также привлечено большое количество спецтехники и авиация.

По оценкам академика, доктора сельскохозяйственных наук Зиновия Новицкого, корни саксаула растут параллельно почве и закрепляются в смеси песка, земли и соли. Части, которые поднимаются над поверхностью, предотвращают эрозию и действуют как защитная лесополоса, уменьшая скорость ветра на поверхности на 60-70 процентов. В возрасте 10 лет растение будет задерживать 10 кубических метров песка. После между выросшими рядами саксаулов начнут сажать кормовые растения и, следовательно, будет развиваться животноводство, отмечает эксперт.

Таким образом, в результате этих мер в ближайшие годы в Приаралье будет заложен прочный фундамент для стабилизации экологической ситуации, улучшения социально-экономического положения, повышения занятости населения, развития животноводства.

Нормативно-правовой базой этой широкомасштабной работы являются утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан №5863 от 30 октября 2019 года "Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года", принятые Кабинетом Министров Республики Узбекистан 15 февраля 2019 года Постановление №132 "О мерах по ускорению строительства защитных лесов "яшил копламлар" в засушливых районах бассейна Аральского моря" и Постановление №1031"О дополнительных мерах по созданию защитных лесов "зеленые покрытия" — засушливых районах бассейна Аральского моря" от 24 декабря 2020 года.

Во внешнеполитической сфере Узбекистан готов к тесному и активному сотрудничеству с государствами Центральной Азии в решении экологических проблем региона на конструктивной и взаимовыгодной основе в духе добрососедства.

На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Узбе­кистан Ш.М.Мирзиёев, привлекая внимание международного сообщества к проблеме высыхания Араль­ского моря, подчеркнул: "В моих руках — карта трагедии Арала. Думаю, комментарии здесь излишни. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий".

Для реализации проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление и решение социально-экономических проблем Приаралья, важной платформой является Международный фонд спасения Арала, которому отводится исключительная роль в укреплении сотрудничества стран Центральной Азии по вопросам согласованного использования водных ресурсов. Уместно отметить, что фонду предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, и это должно способствовать эффективности деятельности организации.

В августе 2018 года на саммите учредителей Международного фонда спасения Арала в Туркменистане Глава нашего государства выдвинул ряд важных инициатив. В частности, им было внесено предложение об объявлении региона Аральского моря зоной экологических инноваций и технологий, совместных междисциплинарных исследований и создания региональных центров по выращиванию рассады для пустынных растений.

По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева создан Многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья под эгидой ООН, организованы Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и Фонд поддержки инноваций в Приаралье.

В заключение можно сказать — Аральская проблема стала знаковой для ХХ-го века, когда в угоду экономического развития экологические проблемы просто игнорировались. Теперь же от скорейшего разрешения этой гуманитарной катастрофы сегодня зависит жизнь и здоровье сотен тысяч жителей наших стран, судьбы будущих поколений, которым предстоит жить и трудиться на благодатной земле Приаралья.

А.Сеитов,

старший прокурор управления Генеральной прокуратуры

Республики Узбекистан.