Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Благотворительность

ДОБРОТА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

В Бозатуском районе Ильяса Салиева знают не только как успешного фермера, но и как человека, всегда готового придти на помощь в трудную минуту.

Таким воспитали сына отец Мамутжан Салиев и мама Огулхан Ходжабаева, посвятившие медицине большую часть своей жизни.

Творить добро и быть опорой для тех, кому нелегко глава семьи всегда считал делом чести. Заповедям отца руководитель фермерского хозяйства "Сали максым" Бозатауского района И.Салиев следует строго, это отлично знают жители сельского схода граждан "Кусканатау", которые не раз испытали на себе его заботу и внимание. Двадцать семей, проживающих в одном из аулов этого схода граждан, несколько лет не могли решить проблему с поливной водой, которая не поступала на их приусадебные участки из-за засоренности канала "Сатлык". Выход из ситуации нашел Ильяс, выделив необходимую технику для очистки канала протяженностью почти два километра. Сегодня огороды кормят почти сотню сельчан, благодарных фермеру за простой человеческий поступок.

В списке благих деяний Салиева помощь с организацией траурных мероприятий, средства, направленные на ремонт местного ипподрома, покупка оргтехники для схода граждан, раздача продуктов нуждающимся семьям.

Ильяс считает, что чужих проблем не бывает, и от решения многих из них нередко зависят судьбы людей. По его мнению, фонд "Доброта и поддержка" — это спасительный круг для тысяч сердец, поверивших, что забота и любовь не обойдут их стороной.

— Мы, конечно же, тоже стараемся быть рядом с теми, кому помощь необходима особенно. Передали сорок мешков муки жителям ССГ "Кусканатау", выделили около 380 килограммов семенного картофеля малообеспеченным семьям, создали дополнительно 20 рабочих мест для сельчан. И это только начало, — рассказывает он.

Огулхан-опа не отстает от сына. Руководитель частной глазной клиники "Саямед" тоже участвует в акциях добра и милосердия — жителям сельских сходов граждан "Камыс арык" и "Костерек" Чимбайского района Огулхан-опа передала 90 мешков муки. Десять миллионов сумов она перечислила в Бозатауское районное отделение фонда "Доброта и поддержка", которые также пойдут на нужды сельчан.

Фермерское хозяйство "Сали максым" было создано в 2017 году, тогда И.Салиев приобрел за счет кредита около 80 голов крупного рогатого скота, сегодня его количество составляет 120 единиц.

Выращивает фермер сорго и кукурузу, бахчевые и кормовые культуры, овощи, а еще кунжут и просо, весь урожай которых пойдет на экспорт.

А.Аминова