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Работа для тысячи людей

В Республике Каракалпакстан организовано общество с ограниченной ответственностью "Муйнак келажаги бунёдкорлари" ("Строители будущего Муйнака"). Выделен земельный участок. Много молодых людей обеспечены работой.

— В рамках исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан отведенная обществу с ограниченной ответственностью свободная земля находится в резерве, — говорит председатель Каракалпак­ского республиканского кенгаша Союза молодежи Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Абатбай Данияров. — В уставной фонд общества с ограниченной ответственностью, специализирующемся на сельском хозяйстве, предусмотрено выделить 75 единиц автотранспорта, сельскохозяйственной техники и оборудования. В целях обеспечения молодежи работой, для занятия предприниматель­ской деятельностью выделено 10 тысяч гектаров земли. Из них в Муйнак­ском районе — 5000 гектаров, Кунградском — 3000, Тахтакупырском — 2000 гектаров.

На отведенных землях намечено выращивать овощи, организовать теплицы и производить корм для скота. В Муйнакском районе организуют теплицу на одном гектаре, на 100 гектарах выращивают овощи на экспорт, а на 60 гектарах намечено производить кормовой клевер. За счет этого около 600 молодых людей были обеспечены работой по таким профессиям, как агроном, поливальщик, тракторист, водители легковых и грузовых машин, ветеринар, зоотехник.

— Вопросами занятости молодежи занимаются Народная приемная Президента Республики Узбекистан совместно с руководителями секторов и сотрудниками отдела чрезвычайных ситуаций, — говорит председатель Ходжелийского районного кенгаша Союза молодежи Узбекистана Азиз Худайбергенов. — Общество с ограниченной ответственностью "Муйнак келажаги бунёдкорлари" создано для выращивания сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день на 70 гектарах уже посажена разная культура, 10 человек работают. Кроме того, решением хокима района от 20 апреля Элдаржону Машарипову для организации кооператива "Полиз-сабзавотчилик кишлок хужалиги" выделено 25 гектаров земли от территории схода граждан аула "Саманкул".

Инициатива Каракалпакского республиканского кенгаша Союза молодежи Узбекистана, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан по поддержке, обучению и трудоустройству молодежи находит широкую поддержку на местах.

В рамках обеспечения исполнения постановления и в остальных районах Приаралья выделяется по 500 гектаров земли, обеспечивается занятость молодежи.

Д.Абибуллаев