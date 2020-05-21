Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Беды сплачивают народ...

СОХРАНИТЬ БИЗНЕС И НАДЕЖНУЮ КОМАНДУ

В республике вновь начали осуществлять свою деятельность 857 предприятий — все они находятся в районах, причисленных к "зеленой" зоне, в которых не зарегистрированы случаи заболевания короновирусом.

При одном из них — обществе с ограниченной ответственностью "BOSTON CLU­STER" Элликкалинского района запущен цех по переработке хлопкового волокна, производству пряжи и полотенец "Бустон оптимал текстил".

— Мы трудоустроили более 100 сельчан, с выходом на новую мощность рабочих мест станет больше — говорит директор ООО "BOSTON CLUSTER" Тимур Казаков. — Планируем поставить на экспорт продукции на 5 миллионов долларов США. Предприятие работает с соблюдением строгих санитарных мер, работники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

А вот в ООО "Чимбой Дон махсулотлари", занятом переработкой зерновых культур, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, трудиться не прекращали. Предприятие, созданное в 2014 году, является одним из самых добросовестных налогоплательщиков в республике — только с начала этого года оно пополнило государственный бюджет на 802 с лишним миллиона сумов, населению поставлено более 1 тысячи тонн муки и 680 тонн риса.

Продукция, выпускаемая обществом с ограниченной ответственностью "Pa­namilk" хорошо известна ценителям здорового питания. Производят ее из молока, поставляемого фермерским хозяйством "Panaev Farm" Караузякского района, в котором содержатся племенной скот симментальской и гольштейнской пород, завезенных из Германии. В сутки каждая европейская "буренка" дает до 20 литров молока, из которого по итальянской технологии изготавливают сыры, а также йогурты, творог, сметану и другие виды продукции, которую реализуют в специализированных торговых точках и продовольственных магазинах республики. С началом карантина производители занялись ее доставкой, достаточно лишь позвонить или сделать заказ в Telegram — канале предприятия.

Многие жители Нукуса уже воспользовались этой услугой, считая ее удобной и выгодной для тех, кто находится на самоизоляции.

Доставкой занимаются и десятки ресторанов и кафе северного региона, заказать любимые блюда можно только в определенное время, их привезут в специальных одноразовых контейнерах.

— Заказов достаточно, кто знает нашу кухню, продолжают оставаться постоянными клиентами. Вкусную еду никто не отменял, и теперь насладиться ею можно не выходя из дома, — говорит управляющий одного из ресторанов Нукуса Анатолий Ким. — Время диктует новые правила, принимая которые важно сохранить не только бизнес, но и команду настоящих профессионалов своего дела.

Отказываться от оказания такого вида услуг рестораторы и производители не собираются и после завершения карантина. Они уверены, что потребители, также нашедшие в ней пользу, продолжат пользоваться их предложениями.

А.Аминова