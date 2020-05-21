Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:57:56, 21.05.2020
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Беды сплачивают народ...

СОХРАНИТЬ БИЗНЕС И НАДЕЖНУЮ КОМАНДУ

В республике вновь начали осуществлять свою деятельность 857 предприятий — все они находятся в  районах, причисленных к "зеленой" зоне, в которых не зарегистрированы случаи  заболевания короновирусом.

При одном  из них — обществе с ограниченной ответственностью "BOSTON CLU­STER" Элликкалинского района запущен цех по переработке хлопкового волокна, производству пряжи  и полотенец  "Бустон оптимал  текстил".

— Мы  трудоустроили более 100 сельчан, с выходом на новую мощность   рабочих мест станет больше — говорит директор ООО "BOSTON CLUSTER"  Тимур Казаков. — Планируем  поставить на экспорт продукции на 5 миллионов долларов США.  Предприятие работает с соблюдением строгих санитарных мер, работники обеспечены всеми  необходимыми средствами защиты.

А вот в  ООО "Чимбой Дон махсулотлари", занятом переработкой зерновых культур, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию,  трудиться  не прекращали. Предприятие, созданное в 2014 году,  является одним из самых добросовестных налогоплательщиков в республике — только с начала этого года оно  пополнило государственный бюджет на 802 с лишним миллиона сумов, населению поставлено  более 1 тысячи тонн муки и   680 тонн риса. 

Продукция, выпускаемая обществом с ограниченной ответственностью  "Pa­namilk" хорошо известна ценителям здорового питания. Производят ее из молока, поставляемого фермерским хозяйством "Panaev Farm" Караузякского района, в котором содержатся племенной скот симментальской и гольштейнской пород, завезенных из Германии. В сутки каждая европейская "буренка" дает до 20 литров молока, из которого по итальянской технологии изготавливают сыры, а также  йогурты, творог, сметану и другие виды продукции, которую реализуют  в специализированных торговых точках и продовольственных магазинах республики. С началом карантина производители занялись ее  доставкой, достаточно лишь позвонить или сделать заказ в Telegram — канале предприятия.

Многие жители Нукуса уже воспользовались этой  услугой,  считая ее удобной и выгодной для тех, кто находится на самоизоляции.

Доставкой занимаются и десятки ресторанов и кафе северного региона, заказать любимые блюда можно  только в определенное время, их привезут в специальных одноразовых  контейнерах.

— Заказов достаточно, кто знает нашу кухню, продолжают оставаться постоянными клиентами. Вкусную еду никто не отменял, и теперь насладиться ею можно не выходя из дома, — говорит управляющий одного из ресторанов Нукуса Анатолий Ким. — Время диктует новые правила, принимая которые важно сохранить не только бизнес, но и команду настоящих профессионалов своего дела.

Отказываться от оказания такого  вида услуг рестораторы и производители не собираются и после завершения карантина. Они уверены, что потребители, также  нашедшие в ней пользу, продолжат пользоваться их  предложениями.

А.Аминова

2 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF